علي كرمي: ايران به "نقطه غير قابل بازگشت" علمي رسيده است/ غرب در پي انحصار بازار 220 ميليارد دلاري بيوتكنولوژي است / غربي ها در چند ماه اخير ويروس آبله ، فلج اطفال و آنفولانزاي 1918 را سنتز كرد ه اند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در ادامه گردهمايي اساتيد دانشگاههاي تهران در حمايت از حقوق هسته اي كشورمان كه با حضور گسترده خبرنگاران خارجي از جمله "شبكه العربيه، ZDF , دويچه وله و ..." مواجه شده بود، ، دكتر علي كرمي ، عضو هيات علمي دانشگاه بقيه الله(عج) به ايراد سخنراني پرداخت.

كرمي گفت: فن آوري هاي " نانو، بيوتكنولوژي؛آي.تي و هسته اي" فن آوري هاي برتر قرن هستند.

سخنان صريح و پرشور اين استاد دانشگاه كه با استقبال مخاطبان همراه شده بود اينگونه ادامه يافت: چرا نتوانيم واكسن هپاتيت را خودمان توليد كنيم و وضع به گونه اي باشد كه اين واكسن از كوبا وارد كنيم؟

غرب مي خواهد با محروم كردن و محدود كردن تحقيقات ما، بازار 220 ميليارد دلاري حاصل از بيوتكنولوژي را در انحصار خود نگاه دارد، ما اكنون 50 مركز تحقيقاتي بيوتكنولوژي و 1500 محقق و دانشمند در اين علم داريم

حيات علمي دانشگاه و دانشمندان وابسته تحقيقات است، اصولا بحث تعليق تحقيقات از ابتدا اشتباه بود.

كرمي گفت: غرب مي خواهد با محروم كردن و محدود كردن تحقيقات ما، بازار 220 ميليارد دلاري حاصل از بيوتكنولوژي را در انحصار خود نگاه دارد، ما اكنون 50 مركز تحقيقاتي بيوتكنولوژي و 1500 محقق و دانشمند در اين علم داريم.

استاد دانشگاه بقيه الله(عج) گفت: امروز ايران در فن آوري و علم به نقطه غير قابل بازگشت رسيده است.

كرمي گفت: به زودي خبرهاي خوشي از فن آوري زيستي خواهيد شنيد، ايران پله هاي توليد علم را به سرعت طي مي كند.

دكتر علي كرمي، محقق بيوتكنولوژي

وي با انتقاد از برخي بدفهمي ها در عرصه تحقيقات در كشور گفت: توليد علم با توليد " مقاله" متفاوت است، همانطور كه رهبرمعظم انقلاب گفتند، بايد علم توليد شود و يك "جهش" در اين زمينه به وجود بيايد.

به گزارش "مهر" كرمي ضمن تاكيد بر حضور دانشمندان و محققان كشورمان در تصميم گيري هاي هسته اي ، خطاب به تيم مذاكرات هسته اي گفت: چند دانشمند خبره را در مذاكرات به كار گرفته ايد و از آنها نظر كارشناسي خواسته ايد؟ بايد محققان و سياستمداران با هم پيوند و اتحاد داشته باشند.

وي با تاكيد بر صلح آميز بودن تمام فعاليت ها و تحقيقات هسته اي در كشور، خطاب به غربي ها گفت:يك سند از يك پژوهش مستند بياوريد كه نشان دهد تحقيقات و فعاليت هاي ايران غير صلح آميز بوده است.

استاد دانشگاه بقيه الله (عج) گفت:درست بر خلاف ادعاي غرب عليه ايران، اين غربي ها هستند كه بر خلاف كنوانسيون هاي بين المللي عمل مي كنند، غربي ها در چند ماه اخير، ويروس آنفولانزاي 1918 را سنتز كردند، اسلحه اي ساخته اند كه كارش پخش گسترده سلاح هاي بيوتكنولوژيك عليه مردم است.

وي افزود: در يك آزمايشگاه آمريكايي، ويروس آبله و فلج اطفال را كه دهها سال از زمين ريشه كن شده را دوباره توليد كردند، ما اينها را مي دانيم و مدارك اش را بطور مستند داريم و افشا خواهيم كرد.

اين محقق فن آوري بيوتكنولوژي گفت: ما بايد با استفاده از تحقيقات هسته اي و فن آوري زيستي ، تالاسمي و عقب ماندگي ذهني را ريشه كن كنيم.

درست بر خلاف ادعاي غرب عليه ايران، اين غربي ها هستند كه بر خلاف كنوانسيون هاي بين المللي عمل مي كنند، غربي ها در چند ماه اخير، ويروس آنفولانزاي مرغي را سنتز كردند، اسلحه اي ساخته اند كه كارش پخش گسترده سلاح هاي بيوتكنولوژيك عليه مردم است.

كرمي تصريح كرد:اطلاعات و گستردگي بيوتكنولوژي در هر دوسال، دوبرابر مي شود و اين در حالي است كه اين ميزان براي علوم ديگر، هر ده سال يكبار است.

در ادامه اين مراسم دكتر پوراحمدي به ايراد سخنراني پرداخت و گفت:آژانس بين المللي انرژي اتمي با جاسوسي هاي پنهان و آشكار نتوانست سندي عليه فعاليت هاي هسته اي ايران پيدا كند.

وي اقدامات و تحريم هاي دنياي غرب عليه كشورمان را " امپرياليسم تكنولوژيك" توصيف كرد.

وي گفت: مادامي كه پرونده عراق بسته نشود، آمريكا مطلقا نمي تواند كوچكترين برخوردي با ايران داشته باشد، اجماع جهاني هم عليه ايران وجود ندارد و از سوي ديگر جمهوري اسلامي مشروعيت مردمي بالايي دارد.

پوراحمدي در پايان سخنانش گفت: پذيرش فشارهاي غرب از پذيرفتن تركمنچاي بدتر است، چرا كه تركمنچاي دادن زمين به دشمن بود و تسليم فشارهاي غرب شدن يعني دادن علم و غرت و استقلال به بيگانگان.

گفتني است در پايان اين همايش، اساتيد دانشگاههاي تهران طي يك راه پيمايي خودجوش بر حقوق مسلم هسته اي كشورمان تاكيد كردند، از جمله حاضران در اين همايش مي توان به " آيت الله عميد زنجاني ، دكتر محمودي ، دكتر غفوري فرد و ..." اشاره كرد.