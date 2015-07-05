سقوط روسیه به سطح دو لیگ جهانی والیبال/ استرالیا در سطح یک ماند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بازی از گروه A رقابتهای لیگ جهانی را تیم‌های ملی والیبال استرالیا و صربستان بعد از ظهر امروز یکشنبه برگزار کردند که در پایان تیم ملی استرالیا با حساب ۳ بر ۲ مهمان خود را شکست داد تا در سطح یک رقابتهای لیگ جهانی ماندگار شود. این نتیجه سقوط روسیه به سطح دو لیگ جهانی را مسجل کرد.

تیم استرالیا که برای ماندن در سطح یک لیگ جهانی نیاز مبرمی به برد در این بازی داشت ست‌های اول، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۲ برنده شد و ست‌های دوم و سوم را ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۳ واگذار کرد.

استرالیا با این پیروزی ۵ امتیازی شد و در قعر جدول رده‌بندی گروه A باقی ماند. اما با توجه به اینکه در لیگ جهانی تعداد بردها بر امتیازات اولویت دارد استرالیا با وجود هم امتیاز بودن با روسیه (قعرنشین گروه B) به دلیل اینکه دو برد را در کارنامه خود ثبت کرد و روسیه تنها یک برد را در مسابقات امسال آن هم در تهران مقابل ایران کسب کرد سقوط روسیه به سطح دو لیگ جهانی مسجل شد و استرالیا در سطح یک باقی ماند.