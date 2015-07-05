به گزارش خبرنگار مهر، محسن بنگر، رضا نورمحمدی و هادی نوروزی امروز یکشنبه با حضور در محل باشگاه پرسپولیس حضور یافته و در مورد مسائل مالی با علی‌اکبر طاهری سرپرست باشگاه به بحث و گفتگو پرداختند.

این نشست نتیجه خاصی نداشت زیرا طاهری به بازیکنان اعلام کرده بود که فعلا پولی برای پرداخت به نفرات تیم وجود ندارد.

همچنین پس از این نشست، برانکو با طاهری و عبدی، آنهم در غیاب رضا چلنگر نشستی را برگزار کرد تا در خصوص جذب بازیکنان جدید به توافق برسند.

پس از پایان این نشست، برانکو ایوانکوویچ در جمع خبرنگاران اعلام کرد که تنها در حضور رضا چلگنر با آنها صحبت می‌کند.

این مربی به سوال هواداران در خصوص وضعیت ضرغام اسماعیل و سیدجلال حسینی پاسخی نداد و باشگاه را ترک کرد.