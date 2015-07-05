تیم بسکتبال جوانان ایران به عنوان چهاردهم دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم بسکتبال جوانان ایران و جمهوری دومنیکن برای تعیین جایگاه سیزدهم دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در هراکلیون برگزار شد که طی آن بسکتبالیستهای جوان کشورمان با نتیجه 50 بر 71 برابر حریف خود متحمل شکست شدند.
نتایج چهارکوارتر دیدار دو تیم بسکتبال جوانان ایران و جمهوری دومنیکن به شرح زیر است:
* ایران 50 - جمهوری دومنیکن 71
(۱۱ بر ۱۶)، (۱۶ بر ۲۲)، (18 بر 13)،(5 بر 20)
تیم بسکتبال جوانان ایران با واگذاری نتیجه دیدار پایانی خود در مسابقات قهرمانی جهان به عنوان چهاردهم این رقابتها دست یافت. این جایگاه در حالی به دست آمد که تیم ایران تا پیش از دیدار امروز در ۵ دیدار مقابل آمریکا (۸۳ بر ۵۳)، مصر (۶۲ بر ۵۹)، کرواسی (۸۶ بر ۳۶)، ترکیه (۷۳ بر ۶۳)و صربستان (۸۳ بر ۷۰) شکست خورده بود و تنها نتیجه دیدار برابر چین (۶۴ بر ۵۹) را به سود خود تمام کرد.
بدین ترتیب تیم بسکتبال جوانان ایران با مجموع ۶ باخت و یک برد در چهارمین حضور جهانی خود به عنوان چهاردهم دست یافت. این در حالی است که در دوره پیشین مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان (۲۰۱۳ پاراگوئه) ایران با مجموع دو بر و ۶ باخت یازدهم شد.. البته ایران سال ۲۰۰۳ برای نخستینبار در مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان به میزبانی یونان شرکت کرد و با ۷ باخت و یک برد شانزدهم شد. در رقابتهای ۲۰۰۹ نیوزلند هم تیم بسکتبال جوانان ایران با یک برد و چهار باخت در رده پانزدهم قرار گرفت.
به گزارش مهر، پیش از دیدار تیم ایران برابر جمهوری دومنیکن، دیدار تعیین جایگاه پانزدهم مسابقات میان دو تیم چین و تونس برگزار شد که طی آن چینیها با کسب برتری ۸۰ بر ۶۸ پانزدهم شدند.
در ادامه روز پایانی دوازدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان دیدارهای زیر برگزار میشود:
دیدار فینال
* آمریکا - کرواسی
دیدار ردهبندی
* یونان - ترکیه
ردهبندی تیمهای پنجم و ششم
* ایتالیا - کانادا
ردهبندی تیمهای هفتم و هشتم
* اسپانیا - استرالیا
ردهبندی تیمهای نهم و دهم
* آرژانتین - صربستان
ردهبندی تیمهای یازدهم و دوازدهم
* مصر - کره جنوبی
نظر شما