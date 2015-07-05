۳۰ کارگاه مهارتی به کارگاه های فنی و حرفه ای لرستان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدفخرالدین رحمانی ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی با کارکنان و مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان اظهار داشت: تولید و دستاوردهایی که در سال گذشته در لرستان رقم خورد هرکدام به نوبه خود قابل عرضه و به عنوان یک الگوی کشوری قابل توسعه در سطح ملی است.

وی با بیان اینکه سال گذشته چهار مرکز به مراکز آموزش فنی و حرفه ای اضافه شده است، عنوان کرد: همچنین طی یک سال گذشته ۳۰ کارگاه مهارتی آموزشی به تعداد کارگاه های استان افزوده شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان با اشاره به اینکه حوزه فنی و حرفه ای در تمام دنیا به عنوان ملاک و معیار اشتغال تعریف می شود، ادامه داد: طی یک سال اخیر ۱۲ مرکز در استان که رها شده و بلااستفاده بودند به چرخه آموزشی و تولیدی استان ملحق شدند.

رحمانی با اشاره به اینکه هیچ آموزشی نباید بدون هدف باشد، تصریح کرد: ۲۷ خرداد سال جاری با حضور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۱۲ کارگاه و همچنین مرکز سنجش و نمایشگاه دستاوردهای ویژه این ۱۲ کارگاه افتتاح شد.

وی به راه اندازی مجتمع لوله سازی و سازه های فلزی گهر دورود اشاره کرد و افزود: این مجتمع با تلاش های فراوان همه همکاران در ۲۷ خرداد با حضور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به صورت رسمی آغاز به کار کرد که برگ زرینی برای لرستان در حوزه اشتغال است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان خاطرنشان کرد: طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری لرستان از ۲۰.۳ به ۱۰.۷ رسیده که برای اولین بار در چند دهه اخیر از رتبه اول بیکاری کشور خارج شدیم که اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در این صعود نقش داشته است.

رحمانی به پیشنهاد ایجاد مرکز ICT در لرستان از سوی ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اشاره کرد و یادآور شد: ما نیز انتظار داریم شورای گسترش استان طی ماه جاری مجوز این مرکز را داده و یک طبقه یا نیمی از یک طبقه در ساختمان جدید را به مرکز ICT اختصاص خواهیم داد.