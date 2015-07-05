توسعه گمرک خداآفرین درآمد ۲۰۰ میلیارد ريالی برای ارسباران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به قابلیت های منطقه ارسباران در حوزه صنایع تبدیلی، کشاورزی، معدن و گردشگری گفت: سرمایه گذاری های مناسب در این زمینه موجب رونق اقتصادی، افزایش درآمد عمومی و توسعه منطقه خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود افزود: تلاش های بسیار قابل توجهی دراین زمینه شده که امیدواریم با عملیاتی شدن آنها شاهد اشتغال پایدار در منطقه ارسباران باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از صدور مجوز و کد گمرک خداآفرین با انجام پیگیری های لازم خبر داد و خاطر نشان شد: با نهایی شدن این امر زمینه برای ترخیص کالا از منطقه ارسباران فراهم شده و ایجاد این گمرک اثری ماندگار برای رونق و توسعه منطقه خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: با ترخیص قطعی کالا در گمرک خداآفرین تا پایان سال ۹۴ شاهد درآمد ۲۰۰ میلیارد ريالی از محل ترخیص کالا از این گمرک خواهیم بود.

فتحی پور ایجاد شهرک صنعتی خداآفرین را یک گام به جلو در جهت تجمع طرح های مهم متناسب با قابلیت های منطقه برشمرد و گفت: با پیگیری و حمایت های لازم نخستین شرکت دانش بنیان با محور طرح های تولیدی کاغذ ام دی اف و قارچ در حال اجراست که با اتمام انها زمینه برای اشتغال بیش از ۲۵۰ نفر بزودی فراهم می شود.