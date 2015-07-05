به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه طرح ۵۵۰ هزار هکتاری استان خوزستان در محل نمایشگاه بین‌المللی اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد:‌ شرکت نمایشگاه خوزستان به‌صورت کلی در برگزاری نمایشگاه‌های مختلف فعالیت‌های خوبی دارد؛ بنابراین باید از مدیرعامل آن تشکر کرد. این قبیل نمایشگاه‌ها که محدود به خوزستان بوده برای خود ما از حساسیت خاصی برخوردار است.

وی افزود:‌ تاکید ما به شناسایی ظرفیت اشتغال خوزستان است چون این استان ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارد و این ظرفیت‌ها تنها باید مدیریت شوند. همچنین یکی دیگر از تاکیداتی که باید در خوزستان به آن توجه کرد، مسئله خرید از تولیدات درون استانی است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: خوشبختانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اصناف و همچنین صنعت و معدن، برنامه‌های خوبی را برای توجه و اجرایی کردن دستورالعمل خرید درون استانی و بیمه درون استان انجام داده‌اند.

مقتدایی بیان کرد: در شرایطی که کل کشور دچار مشکل در نقدینگی بوده و در واقع با مشکلات مالی مواجه هست با حمایت از تولید داخلی که قبلا به‌خوبی بهره گرفته نمی‌شد، می‌توانیم به سمت کاهش بیکاری حرکت کنیم. بنابراین خوزستان هم باید با توجه ویژه به خرید داخلی در راستای کاهش بیکاری عملکرد خیلی خوبی داشته باشد.

وی عنوان کرد: معتقد هستم که خوزستان قلب و قطب صنعت کشور به‌طور عام است. صنایعی مثل نفت، گاز، پتروشیمی، بنادر و سدسازی در این استان وجود داشته بنابراین حجم کار و اعتبارات هم در خوزستان بالا است.

استاندار خوزستان اضافه کرد:‌ خوزستان در کنار قطب کشاورزی، می‌تواند قطب صنعتی هم باشد. مدیریت‌های خوزستان بعد از انقلاب و در دوران جنگ سیال بوده و مدیران مقیم نبودند. در دوره بازسازی هم مدیران کمتر آشنا البته در بخش اجرایی استان منصوب شده و تأثیراتی هم در پی داشتند.

مقتدایی ادامه داد: در دوره توسعه، مدیریت‌های منطقه‌ای در خوزستان کمتر مورد توجه قرار گرفته و برای همین هم اطلاعات یا مغفول ماند و یا اینکه از استان خارج می‌شد. تاکید بر حمایت از خرید داخلی در واقع فرصتی برای جامعه تولیدی و خدماتی خوزستان محسوب شده و تیم بسیار باتجربه‌ای هم در بخش‌های مختلف داریم.

وی یادآور شد:‌ استان خوزستان به لحاظ استعداد درونی خودش یعنی صنعت، کشاورزی و غیره باید به سمتی حرکت کند که صنایع موجود در استان به این مجموعه‌ها خدمات دهند. برای مشارکت در بخش نفت یکی از راهکارها این است که به جز بحث دکل دریایی به موازات سهم خودمان از تولید استفاده کنیم. همچنین یکی دیگر از راهکارها این است که ضمن توجه و اهمیت به تولید داخل از ظرفیت پیمانکاران خارجی هم برای استخراج استفاده کنیم.

استاندار خوزستان در پایان گفت: در مورد دکل‌های داخلی، حدود ۲۲ دکل بومی‌سازی شده و این موفقیت بسیار بزرگی برای شرکت نفت بوده و در واقع جزو افتخارات است. سایر دکل‌های خارجی نیز در صورت وجود ظرفیت و توان بومی خواهد شد.