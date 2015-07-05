به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر توفیق ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از صنعتگران و تولیدکنندگان نمونه استان قزوین که با حضور استاندار و نمایندگان مجلس در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین برگزار شد، اظهارداشت: اگر بخواهیم در بازار رقابت صنعتی حرفی برای گفتن داشته باشیم باید دانش را وارد صنعت کنیم تا محصولاتی مرغوب تولید شود.

معاون وزیر صنعت تصریح کرد: در قانون جدید رفع موانع تولید چند کار خوب شده که با عملیاتی شدن آن می‌توان امیدوار بود بخشی از مشکلات تولید و صنعت برطرف شود که در این راستا بر اساس ماده ۴ آن تا ۵۰ درصد هزینه تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود.

توفیق یادآورشد: فضا برای توسعه فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی به‌خوبی فراهم شده و طبق تبصره ۱۰ ماده ۳۵ همه معادن کشور که حقوق دولتی می‌گیرند و صنایعی که معادن را فرآوری می کنند، اگر وارد دانش شوند تا ۱۰ درصد از پرداخت حقوق دولت معاف می‌شوند که در سال تا پنج میلیارد تومان برای هر واحد این معافیت پیش بینی شده است.

وی گفت: واحدهایی که در حوزه علم و دانش و تحقیق فعالیت کنند، تا ۱۰ درصد از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند و با این بستر سازی نوبت صنعتگران است که از این تسهیلات برای توسعه کارهای تحقیقاتی استفاده کنند.

این مسئول یادآورشد: باید بدانیم چگونه می‌توان دانش را وارد صنعت کرد و تحقیقات فقط در کتابخانه‌ها خاک نخورد و یا در کتابی چاپ نشود، بلکه کاربردی و عملیاتی شود تا صنعتگران نیز از آن استفاده کنند.

توفیق ادامه داد: با توافق انجام شده، استادان دانشگاه می‌توانند وارد صنایع شوند و حقوق آنها توسط دانشگاه پرداخت می‌شود و صنایع می‌توانند کمک هزینه پرداخت کنند تا تیم‌های کارشناسی وارد صنعت شده و مشکلات را شناسایی کرده و برای رفع آن تدبیر کنند.

وی اضافه کرد: زمینه‌های تحقیقاتی نانو، بایو در استان به خوبی فراهم شده است و هر چند در تولید علم نانو در جایگاه هفتم هستیم اما در صنعت نانو هنوز عقب مانده‌ایم که باید جبران شود.

معاون وزیر صنعت اظهارداشت: طرح پسادکترای تخصصی از دیگر مواردی است که اجرایی می شود و اعضای هیئت علمی قبل از استخدام وارد صنعت می‌شوند و کسانی که فارغ التحصیل شده‌اند قبل از ورود به هیئت علمی دانشگاه وارد صنعت شده و تجربه موفقی را سپری کنند.

در این مراسم که حجت‌الاسلام عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، مرتضی روزبه استاندار، داود محمدی، روح الله عباسپور و رجب رحمانی نمایندگان مجلس، قاسمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی، حجت الاسلام صادقی دادستان و جمعی از صنعتگران و تولیدکنندگان نیز حضور داشتند، از ۲۸ واحد صنعتی نمونه که با افزایش تولید، اشتغال، صادرات و شیفت کاری نسبت به افزایش تولید اقدام کردند تجلیل شد.