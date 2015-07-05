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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۱

شیرجه رو نوجوان ایران مدال طلای تورنمنت اتریش را کسب کرد

شیرجه رو نوجوان ایران مدال طلای تورنمنت اتریش را کسب کرد

در سومین روز از رقابتهای بین المللی اتریش محمدمهدی دوام، شیرجه رو نوجوان و آینده دار ایران، بر سکوی نخست تخته یک متر ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ محمدمهدی دوام در سومین روز از تورنمنت بین المللی اتریش به مقام نخست دست یافت. دوام که در رده سنی ۱۳-۱۲ سال (C) و در تخته یک متر با رقبای اروپایی خود مسابقه می داد با کسب ۲۸۰ امتیاز قهرمان شد. در این ماده که با حضور ۲۱ شیرجه رو از سراسر قاره اروپا و ایران برگزار می شد نماینده کشورمان بالاتر از شیرجه روهای سوییس و انگلستان به نشان طلا دست یافت.

در ادامه رقابت های امروز (یکشنبه) شهنام نظرپور و حمید کریمی هم در بخش سکو مسابقه می دهند.

نفرات برتر تخته یک متر رده سنی C مسابقات بین‌امللی اتریش:

  1. محمدمهدی دوام از ایران- ۲۸۰٫۰۰ امتیاز
  2. گری بوتا از سوییس- ۲۷۴٫۵۵ امتیاز
  3. هریسون کیس از بریتانیا- ۲۷۳٫۲۵

 

کد مطلب 2852136

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