شیرجه رو نوجوان ایران مدال طلای تورنمنت اتریش را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ محمدمهدی دوام در سومین روز از تورنمنت بین المللی اتریش به مقام نخست دست یافت. دوام که در رده سنی ۱۳-۱۲ سال (C) و در تخته یک متر با رقبای اروپایی خود مسابقه می داد با کسب ۲۸۰ امتیاز قهرمان شد. در این ماده که با حضور ۲۱ شیرجه رو از سراسر قاره اروپا و ایران برگزار می شد نماینده کشورمان بالاتر از شیرجه روهای سوییس و انگلستان به نشان طلا دست یافت.

در ادامه رقابت های امروز (یکشنبه) شهنام نظرپور و حمید کریمی هم در بخش سکو مسابقه می دهند.

نفرات برتر تخته یک متر رده سنی C مسابقات بین‌امللی اتریش: