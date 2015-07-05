بنیاد برکت ۱۸۰ میلیاردتومان در لرستان سرمایه گذاری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ولدی ظهر یکشنبه در همایش روز صنعت و معدن بخش خصوصی را در لرستان پرچمدار توسعه استان دانست و اظهار داشت: اگر بخش خصوصی جلودار حل مشکلات اقتصادی در لرستان نباشند نمی توان به اهداف مورد نظر برای پیشرفت در استان دست یافت.

وی با بیان اینکه امروز صنعتگران لرستان با سرمایه گذاری خود در این حوزه جهاد می کنند، عنوان کرد: صنعتگران و معدن کاران لرستانی و همچنین مردم استان مانند هشت سال دفاع مقدس در این استان جهادی کاری می کنند که لازم است زحمات آن ها را قدر نهاد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان به بیان خلاصه ای از عملکرد این سازمان در سال ۹۳ اشاره کرد و افزود: از ۲۶۲ مصوبه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان طی سال گذشته ۸۲.۶ درصد آن ها متعلق به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوده است.

ولدی با اشاره به اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در طرح های بخش صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات طی سال گذشته ۸۴.۲ درصد طرح ها را به خود اختصاص داد، اضافه کرد: واحدهای صنعتی و معدنی لرستان از محل تفاهم نامه و وصولی بانک ها موفق شدند ۸۸.۳ درصد مصوبات را عملیاتی کنند.

وی موفقیت های به دست آمده در عرصه صنعت و معدن استان را نتیجه همدلی و همراهی فعالان این عرصه و پرسنل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دانست و افزود: بخش خصوصی این حوزه از جمله اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، سازمان نظام مهندسی معدن و اداره کل زمین شناسی ما را در رسیدن به اهداف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یاری دادند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان وصولی استان از صندوق توسعه ملی طی سال های ۹۱ و ۹۲ را ۱۹.۳ میلیارد تومان برشمرد و افزود: این در حالی است که میزان تسهیلات این صندوق به حوزه صنعت، معدن و تجارت استان در سال ۹۳ حدود ۲۴۰ میلیارد تومان بوده که تا کنون ۹۶ درصد آن محقق شده است.

ولدی ۵۰ درصد گرفتاری واحدهای صنعتی را ناشی از عدم استفاده این واحدها از تسهیلات صندوق توسعه ملی دانست و گفت: از مجموع تسهیلات سال ۹۳ حدود ۱۶۰ میلیارد تومان به طور مستقیم و با مصوبه استان به صندوق توسعه ملی رفته است و مابقی این تسهیلات با مراجعه فعالان این عرصه به مرکز محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تنها دستگاهی بود که توانست سند چشم انداز استان را به موقع تدوین کند، اضافه کرد: این سازمان برنامه های سال ۹۴ خود را بر اساس این سند پیش می برد و سند نامبرده هم اکنون در مرحله چاپ بوده که به زودی از آن رونمایی می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان به سرمایه گذاری ۱۸۰ میلیارد تومانی شرکت سرمایه گذاری بنیاد برکت طی سال ۹۳ در لرستان اشاره کرد و گفت: امیدوار هستیم در سال جاری نیز بتوانیم حدود ۳۰۰ میلیون تومان از این محل در استان سرمایه گذاری کنیم.