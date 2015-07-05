ابراهیمی در استقلال می ماند/ وضعیت سیدجلال حسینی مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری جویباری افزود: امروز با مدیر برنامه های کرار جلسه داشتیم و به توافقات خوبی دست پیدا کردیم و این بازیکن روز سه شنبه در باشگاه حضور پیدا خواهد کرد و در اردوی کردان به ما ملحق خواهد شد. قسط اول کرار را به طور حتم پرداخت خواهیم کرد و سپس بازی به بازی به او پول خواهیم پرداخت.

وی در خصوص وضعیت رضایتنامه روزبه چشمی نیز گفت: ما به مسئولان باشگاه صبا نامه زدیم و مبلغ ۳۷۰ میلیون تومان به حساب آنها واریز کردیم و طبق توافقی که انجام داده ایم، چشمی بازیکن ما محسوب می شود.

مسئول کمیته نقل و انتقالات استقلال در خصوص وضعیت امید ابراهیمی نیز گفت: امروز با او جلسه داریم و مطمئن باشید او رسما آبی پوش خواهد شد، چون به توافقات نهایی دست پیدا کردیم.

وی در خصوص وضعیت یعقوب کریمی نیز گفت: یعقوب بازیکن سپاهان است و یک سال به طور قرضی بازی کرده، البته باشگاه سپاهان ۴۰۰ میلیون تومان از ما برای رضایتنامه او خواسته و خود یعقوب به ما اعلام کرده یا رضایتنامه اش را می گیرد یا در سپاهان فوتبالش را بازی خواهد کرد.

جویباری همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا شب گذشته به همراه مهدی رحمتی جلسه ای را با سید جلال حسینی برگزار کرده است، گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد و من هیچ جلسه ای با سید جلال حسینی نداشته ام و تنها آقای امیری با او صحبت کرده و هنوز هم وضعیتش برای حضور در استقلال مشخص نیست.

وی همچنین در خصوص وضعیت دو بازیکن برزیلی استقلال نیز گفت: با دو بازیکن برزیلی از طریق ایمیل و تلفن صحبت کردیم و اگر قرار باشد به استقلال بپیوندند، قطعا در باشگاه حضور پیدا خواهند کرد.

جویباری در خصوص جلسه امروزش در وزارت ورزش نیز گفت: جلسه بسیار خوبی را در وزارت ورزش داشتیم و قرار است هر چه زودتر وضعیت اسپانسر کلی ما مشخص گردد. البته هنوز آقای سبک‌دست اسپانسر باشگاه استقلال هستند، اما ان شاء الله فردا ۱۰ صبح جلسه دیگری را در خصوص وضعیت اسپانسر برگزار خواهیم کرد.

وی در خصوص سرپرستی منصور پورحیدری نیز گفت: پورحیدری از بزرگان استقلال است و ما اصرار داریم که او به عنوان سرپرست در استقلال مشغول به کار شود.