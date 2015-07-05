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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۶

با تمدید قرارداد:

رحمان احمدی طلایی‌پوش ماند/ دروازه‌بان سپاهان جایی نرفت

رحمان احمدی طلایی‌پوش ماند/ دروازه‌بان سپاهان جایی نرفت

اصفهان - دروازه‌بان فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان اصفهان با تمدید قرارداد خود با باشگاه اصفهانی، در این تیم ماندنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان احمدی که در روزهای گذشته شایعه جدایی وی از تیم سپاهان به گوش می‌رسید، در نهایت پس از مذاکرات خود با باشگاه اصفهانی، در این تیم ماندنی شد.

دروازه‌بان سپاهان سه‌شنبه گذشته برای مذاکره با تیم تراکتورسازی تبریز راهی این شهر شد اما با تماس دوباره سپاهانی‌ها به این تیم بازگشت.

احمدی روز شنبه به اصفهان بازگشت و با باشگاه سپاهان وارد مذاکره شد تا در نهایت امروز با این باشگاه اصفهانی قرارداد امضا کند.

رحمان ظهر امروز با عقد قراردادی دو ساله در جمع طلایی‌پوشان اصفهان باقی ماند.

سپاهان پیش از این صبح امروز با حبیب گردانی، مدافع فصل گذشته تراکتورسازی تبریز نیز قرارداد امضا کرده بود.

کد مطلب 2852148

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