سرپرست اداره کل سیاسی استانداری خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سمت پیش از این در اختیار محسن اورکی بود که به‌منظور شرکت در رقابت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم از سمت خود استعفا کرد.

جهانگیری یکی از مدیران و کارشناسان استان است که ۲۲ سال سابقه کار اجرایی در سمت‌هایی نظیر معاون مدیرکل سیاسی استان خوزستان، کارشناس سیاسی استانداری، فرمانداری مسجدسلیمان و فرمانداری اهواز مشغول به فعالیت بوده است.

اورکی مدیرکل سابق سیاسی استانداری خوزستان در حدود یک هفته قبل از سمت خود استعفا کرد که در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم، این اداره کل تأثیرگذار در امر برگزاری دو انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را با چالش مواجه کرد.

به نظر می‌رسید به علت این شرایط حساس، استاندار خوزستان که حتی زمزمه‌هایی مبنی بر نپذیرفتن استعفای اورکی نیز در استانداری خوزستان پیچیده بود، فورا با انتخاب مدیرکل جدید، این اداره کل مهم را از بلاتکلیفی نجات دهد ولی با انتخاب سرپرست، بلاتکلیفی در این حوزه را همچنان ادامه داد.

مدیرکل روابط عمومی استاندار خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید خبر انتصاب سرپرست موقت برای اداره کل سیاسی استاندار خوزستان عنوان کرد: استاندار در حکمی پیمان جهانگیری را به‌صورت موقت مسئول مدیریت اداره کل سیاسی استانداری خوزستان کرد.

جمال درویش همچنین در خصوص استعفای خود از سمت ستاد انتخاباتی استانداری خوزستان نیز اظهار کرد: به علت اینکه اگر می‌خواستم همچنان در ستاد انتخابات استانداری خوزستان باشم و در فعالیت‌های سیاسی مربوط به انتخابات هم حضور داشته باشم، ممکن بود شائبه ایجاد شود، استعفا دادم.

وی افزود: هر چند در قانون در این خصوص موضوع مورد تأکید قرار نگرفته است ولی جای سؤال بود کسی که گرایش‌های سیاسی دارد آیا می‌تواند بی‌طرفی خودش را اثبات کند. هر چند که در کمیته اطلاع‌رسانی بودم و در تأیید کاندیدا تأثیری نداشتم ولی به هر حال اگر می‌خواستند، می‌توانستند حرف دربیاورند.

درویش تصریح کرد: استعفای خود را تقدیم استاندار کرده و در انتخابات شورای راهبردی اصلاح‌طلبان شرکت کردم. روز پنج‌شنبه۲۰ نفری که باشخصیت حقیقی شرکت کرده بودند و منتخب شدند.