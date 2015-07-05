به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌كل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در دیدار صبح امروز (۱۴ تیرماه) ابوذر ابراهیمی‌تركمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، راه‌های افزایش سطح همكاری مشترك به ویژه در زمینه بورسیه‌ها و برگزاری «هفته علمی» در خارج از كشور مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این دیدار كه در محل این وزاتخانه و با حضور معاونین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت علوم صورت گرفت، ابراهیمی‌تركمان ضمن تشریح اهداف كلان و مأموریت این سازمان در تنظیم روابط فرهنگی ـ بین‌المللی ایران با سایر كشورها، اظهار كرد: علاقمندسازی و ایجاد باور نسبت به اسلام ناب، مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران و معرفی فرهنگ ایرانی از جمله اهداف سازمان است كه سالانه با برنامه‌های متنوعی همچون برگزاری «هفته‌های فرهنگی» و «هفته فیلم» دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تأثیر برگزاری این برنامه‌ها توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، افزود: از آنجا كه علم و تكنولوژی، نیاز بشر در دنیای امروز محسوب می‌شود؛ در عین حال كشورمان به پیشرفت‌های چشم‌گیری در این عرصه دست یافته است، بنابراین لازم است تا برای معرفی چهره امروز كشورمان هفته‌ای با عنوان «علمی» در خارج از كشور برگزار كنیم.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه گفت: ما معتقدیم كه اگر «هفته علمی» به صورت نمایشگاهی همراه با ارایه مكتوبات و مستندات، لوح‌های فشرده و بسته‌های فرهنگی در خارج از كشور برگزار شود، بالطبع می‌توان شاهد معرفی دانش ایرانی در اقصی نقاط جهان بود.

ابراهیمی‌تركمان در ادامه به امضای تفاهم‌نامه میان دانشگاه‌های ایران و دیگر كشورها اشاره و تصریح كرد: اجرایی كردن تفاهم‌نامه‌هایی كه دانشگاه‌های كشورمان با دیگر دانشگاه‌های جهان طی سال‌های گذشته؛ به ویژه در زمینه ایران‌شاسی، زبان و ادبیات فارسی، تاریخ اسلام و تاریخ ایران امضا شده‌ است، باید در دستور كار قرار گیرد.

وی همچنین درباره روند اعطای بورس به دانشجویان خارجی گفت: بحث روند اعطای بورس به دانشجویان خارجی بسیار زمان‌بر است كه سبب می‌شود تا بسیاری از متقاضیان توسط دانشگاه‌های دیگر كشورها جذب شوند؛ بنابراین این موضوع نیازمند توجه خاص وزارت علوم است.

ابراهیمی‌تركمان افزود: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت علوم همچنین می‌توانند در زمینه احیای كرسی‌های اسلام‌شناسی و شیعه‌شناسی در دانشگاه‌های خارج از كشور، همكاری‌های مشترك داشته باشند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه سخنان بیان كرد: ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور اساتید ایران‌شناس و اسلام‌شناس در سایر كشورها و برگزاری برنامه‌های فرهنگی برای دانشجویان غیرایرانی می‌تواند از دیگر محورهای همكاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت علوم باشد.

وی به ضرورت اعزام اساتید متبحر در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و الهیات به خارج از كشور اشاره و بیان كرد: برای معرفی چهره حقیقی اسلام به جهانیان و آشنایی نسل جوان با اسلام ناب محمدی (ص)، لازم است تا وزارت علوم علاوه بر اعزام اساتید زبان فارسی به خارج از كشور، در رشته الهیات نیز اساتید متخصص را اعزام كند.

ابراهیمی‌تركمان با تأكید بر لزوم تدوین رساله پایان مأموریت برای استادان اعزامی و تهیه و تدوین كتاب‌های علمی و فرهنگی، گفت: اساتیدی كه برای تدریس رشته‌های زبان فارسی و الهیات به خارج از كشور اعزام می‌شوند، باید پس از پایان مأموریت خود تجربه‌های خود را ذخیره و در قالب كتابی تدوین كنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی مشترك در حوزه‌های مختلف ایران‌شناسی، اسلام‌شناسی و شیعه‌شناسی، ابلاغ رایزن علمی به رایزنان فرهنگی مورد تأیید وزارت علوم و تقویت همكاری‌های مشترك دانشگاه‌های استان‌های همجوار مرزی با یكدیگر را مورد تأكید قرار داد.

ابراهیمی‌تركمان در سخنان پایانی خود، گفت: بحث برگزاری نمایشگا‌ه كتاب‌های دانشگاهی در كشورهای فارسی‌زبان می‌تواند در فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.

محمد فرهادی نیز در این دیدار از سخنان و پیشنهادات رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی استقبال كرد و گفت: با برگزاری «هفته علمی» می‌توان علم و فناوری ایرانی در خارج از كشور را معرفی كرد كه این مهم باید از سوی افراد متخصص و آشنا به زبان آن كشور محقق شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه افزود: می‌توان تا پایان سال جاری این «هفته علمی» را در دو كشور اجرا و نقاط ضعف و قوت آن را بررسی كرد تا در سال‌های آینده با نقشه‌ای جامع و نظام‌مند در مسیر معرفی دانش ایرانی به جهانیان گام برداشت.

فرهادی همچنین به برگزاری نمایشگا‌ه كتاب‌های دانشگاهی در كشورهای فارسی‌زبان اشاره كرد و گفت: این وزارتخانه می‌تواند با تولید محتوا همچون فیلم، لوح‌های فشرده و كتاب برای برگزاری این رویداد فرهنگی مشاركت داشته باشد.

وی در ادامه درباره اجرایی كردن تفاهم‌نامه‌های بین دانشگاه‌های كشورمان با دیگر كشورها گفت: تفاهم‌‌نامه‌هایی كه طی سالیان گذشته منعقد شده، باید با معیارهای لازم و استانداردهای تعریف شده هدایت و اجرایی شوند؛ این مهم از طریق دستورالعملی نظام‌مند به دانشگاه‌ها ارسال خواهد شد.

فرهادی، به بحث كرسی اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی در خارج از كشور نیز اشاره و تصریح كرد: برای اجرایی شدن این كرسی‌ها نیازمند اعتبار و بودجه هستیم كه اگر محقق شود می‌توان با اعزام كارشناسان و صاحب‌نظران ایرانی به خارج از كشور در معرفی حقیقی دین اسلام در دنیا اهتمام داشت.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در ادامه سخنان خود بیان كرد: برای تدوین رساله پایان مأموریت برای استادان اعزامی و كتاب‌های علمی و فرهنگی، اعطای بورسیه به دانشجویان خارجی، برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی و اجرای طرح‌های پژوهشی بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و این وزارتخانه، نیاز است تا كمیته‌ای مشترك تشكیل شود.

بر اساس این گزارش، در پایان این دیدار مقرر شد تا كمیته‌ای متشكل از معاونان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای توسعه و تقویت همكاری‌های مشترك و تدوین راهكارهای اجرایی و عملیاتی كردن طرح‌های پیش روی تشكیل و هر دو هفته یك بار تشكیل جلسه داده و پس از گذشت شش ماه، روند اجرایی شدن مصوبات و تعاملات دو مركز در اختیار وزیر علوم و رییس سازمان قرار گیرد.