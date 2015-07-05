تولید نخ از یک نوع گیاه آفریقایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر مرآتی، مجری طرح « تولید نخ از الیاف استبرق» با بیان اینکه هدف اصلی از اجرای این طرح استفاده از الیاف استبرق جهت تولید نخ صددرصد استبرق است، گفت: در این طرح، الیاف استبرق از مناطق جنگلی شهرستان میناب استان هرمزگان جمع‌آوری شد تا نخ صددرصد استبرق را تولید کنیم.

وی افزود: تحقیقات نشان می‌دهد که امکان تولید نخ از الیاف این گیاه بصورت مخلوط وجود دارد اما به دلیل سطح صاف و لغزنده و شکننده بودن آنها امکان تولید نخ صددرصد استبرق به روش معمول و با دستگاه‌ها و تجهیزات متداول ریسندگی وجود ندارد.

مرآتی گفت: برای تولید نخ صد درصد استبرق نیاز است تا ابتدا این الیاف را به فرمی آرایش یافته به صورت فتیله در آورد تا بتوان در ماشین ریسندگی آن را به نخ تبدیل کرد. از این رو ابتدا، دستگاهی برای تبدیل این الیاف به فتیله طراحی و ساخته شد که در این دستگاه برای موازی سازی و آرایش‌دهی الیاف از جریان هوا استفاه شده است و نیازی به عملیات مکانیکی و استفاده از سطوح سوزنی متداول نیست.

وی با بیان اینکه مزیت استفاده از جریان هوا، کاهش آسیب‌دیدگی الیاف در فرآیند تولید فتیله نسبت به روش معمول است، ادامه داد: در نهایت، فتیله تولید شده توسط ماشین ریسندگی، رینگ را به نخ تبدیل کردیم.

وی افزود: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که الیاف استبرق در سطح فتیله تقریبا در راستای محور فتیله قرار گرفته‌اند و ساختار فتیله را تشکیل داده‌اند و زاویه بیش از ۷۰ درصد از الیاف بر روی فتیله استبرق کمتر از ۱۰ درجه است. در حالیکه زاویه الیاف در فتیله ویسکوز تولید شده به روش متداول نزدیک به ۱۹ درجه بود.

به گزارش مهر، استبرق گیاه بومی غرب آفریقا تا جنوب آنگولا ، شمال و شرق آفریقا، ماداگاسكار، شبه جزیره عرب، جنوب آسیا، هندو چین تا مالزی است. این گیاه بطور وحشی در مناطق گرم جنوب کشور از خوزستان تا سیستان و بلوچستان می‌روید.