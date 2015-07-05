هوای تهران ناسالم شد/افزایش ۴۷ واحدی در ذرات معلق

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت تمام آلاینده ها به جز منو اکسید کربن نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه ها فراتر ازحد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط ناسالم است.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در حال حاضر ایستگاه ستاد بحران با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد ۱۷۵ آلوده ترین منطقه پایتخت است.

حسینی اظهار داشت: ورود گرد و غبار به هوای تهران از عصر دیروز آغاز شد و دیشب به اوج رسید. این اتفاق کیفیت هوای تهران را تحت تاثیر قرار داده و شاهد افزایش یکباره ۴۷ واحدی شاخص کیفیت هوا هستیم.

وی افزود: پیش بینی هواشناسی برای فردای پایتخت حاکی از آسمانی صاف در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و در پاره ای نقاط گرد و خاک است. به این ترتیب انتظار می رود هوای پایتخت در شرایط ناسالم باقی بماند.

حسینی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.