به گزارش خبرگزاری مهر، اين كتاب نوشته محمد الرصافی المقداد است كه در ۳۶۸ صفحه توسط انتشارات «الشرکه التونسیه للنشر وتنمیه فنون الرسم» در تیراژ یک‌هزار نسخه در آستانه روز جهانی قدس منتشر شد.

نویسنده در کتاب خود که مزین به تصاویری زیبا از امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است، با استفاده از ۱۸۳منبع پس از مقدمه در ۱۰ صفحه به موضوعات ذیل از نگاه امام و رهبری پرداخته است: تعریف رهبر و ولی، انقلاب اسلامی در ایران، امام خمینی (ره) عالمی عارف و زاهدی متقی، مؤمنانی که به خدایشان ایمان آوردند، رهبر انقلاب اسلامی، اسلام و روش زندگی و رابطه دین و سیاست، فلسطین در نگاه امام خمینی (ره)، رهنمودهای امام خمینی (ره) و پیام‌های ایشان به جهان اسلام، صدور انقلاب اسلامی به جهان اسلام، وحدت اسلامی اولویت امام خمینی (ره)، فرهنگ واژه‌ها و احیای شعائر اسلامی، مستضعف و مستکبر، توطئه جدایی دین از سیاست، معنای امامت، جهانی بودن اسلام، قرآن کتاب هدایت و معرفت و ولایت، ولایت فقیه، ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر یا ولی فقیه در قانون اساسی ایران، شورا اصلی در نظام اسلامی ایران، نه شرقی نه غربی، ولی امر مسلمین کیست؟

مبارزه مسلحانه، بازگشت امام خمینی (ره)، کلمه الله هی العلیا، استکبار و تلاش برای ایجاد وحشت در میان نمازگزاران، ترورهای نافرجام، انفجار حزب جمهوری اسلامی، شایستگی‌های رهبری، دیدگاه‌های امام و رهبری در موضوعات مختلف، چکیده توحید، درک صحیح از اسلام، اسلام و انقلاب، علمای دین، نماز، حکومت اسلامی، تهاجم فرهنگی، اصولگرایی، تکفیر در کشورهای اسلامی، جهانی شدن، صهیونیسم، روز جهانی قدس، تبلیغ، مکارم اخلاق، زن مسلمان در نگاه امام خمینی (ره)، نامه امام خمینی (ره) به گورباچف و وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره).

نویسنده با نگاهی کارشناسانه و با در نظر گرفتن پرسش‌های فراوان سیاسی و عقیدتی و معرفت‌شناختی انسان‌های منطقه مغرب عربی و اسلامی به ویژه جوانان تلاش کرده است با استناد به منابعی مهم به ویژه قرآن کریم و متون و نصوص اسلامی و مورد اعتماد مذاهب اسلامی و نیز با استفاده از دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ابهامات آنان را به صورت علمی پاسخ گوید.

محمد الرصافی المقداد که کتاب‌های گوناگونی از وی منتشر شده است و اینک در روزنامه‌های تونسی نیز مقالات تحلیلی مهمی را می‌نویسد، در بخشی از مقدمه کتاب خود نوشته است: «دو شخصیت اسلامی در تاریخ معاصر ما ظهور کرده‌اند و با افکار و اندیشه‌هایشان جان تازه‌ای به اسلام داده و اسباب بیداری نسلی را فراهم آوردند و این در حالی بود که ستمگران با ظلم و بیداد خود و رسانه‌ها با تأثیرپذیری از امپراطوری صهیونیستی و ترویج فرهنگ بیگانه سعی در به حاشیه راندن اسلام داشتند.

این دو رهبر اسلامی با درک والایی از قرآن کریم و سیره پیامبران الهی و ائمه معصومین (ع) به تبیین و معرفی جامع اسلام ناب محمدی (ص) اهتمام ورزیدند: شخصیت اول، امام خمینی (ره) بودند که انقلاب اسلامی را پایه‌گذاری کردند و حکومت اسلامی را به وجود آوردند تا براساس ولایت فقیه نظامی عادلانه شکل گیرد. شخصیت دوم امام خامنه‌ای هستند که در همان مسیر امام خمینی (ره) حرکت کرده و پرچمدار تحولی نوین و رهبر مبارزه با استکبار و صهیونیسم و تکفیر است.»