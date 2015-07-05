حسین رحمتی نشاط در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی به انجام رسیده از سوی هیئت شطرنج استان قم، نخستین مسابقه استانی این هیئت ورزشی در سال جدید با نام جام رمضان به میزبانی ورزشگاه حیدریان قم برگزار شد و نفرات برتر شناسایی شدند.

وی افزود: مسابقات جام رمضان شطرنج استان قم با حضور ۳۰ نفر شرکت‌کننده و در یک جدول سوئیسی و با زمان ۲۵ دقیقه برای هر یک از بازیکنان به اضافه ۱۰ ثانیه پاداش به ازای هر حرکت با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت شطرنج قم گفت: در این مسابقات ۳۰ نفر از برترین شطرنج‌بازان استان قم حضور داشتند و در قالب یک جدول و به روش سوییسی و ۲۵ دقیقه زمان برای هر دیدار، در خانه شطرنج استان قم با هم رقابت کردند.

رحمتی نشاط بیان داشت: در پایان مسابقات شطرنج جام رمضان قم مصطفی سخایی با به دست آوردن ۵ و نیم امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و قهرمان شد در حالی که این شطرنج‌باز فصل گذشته در تیم تربیت قم در لیگ برتر کشور حضور داشت.

وی عنوان کرد: مهدی مطلبی با کسب ۵ امتیاز رتبه دوم را کسب کرد و بر سکوی نایب قهرمانی قرار گرفت و سعید شریعت با کسب ۴.۵ امتیاز رتبه سوم را به خود اختصاص داد و مهدی بیگدلی به همراه وحید الله‌وردیان نیز با همین تعداد امتیاز و بر اساس پوئن‌شکنی رتبه‌های چهارم و پنجم را به دست آوردند.

رئیس هیئت شطرنج استان قم در مورد وضعیت حضور تیم شطرنج قم در لیگ برتر مردان تصریح کرد: بر عدم حضور تیم شطرنج قم در فصل جدید لیگ برتر تاکید کرده‌ایم اما اگر بتوانیم حامی مالی جذب کنیم، تصمیم جدیدی می‌گیریم و امسال نیز وارد لیگ برتر می‌شویم.

رحمتی نشاط افزود: در بخش بانوان هنوز توانایی و ظرفیت حضور در سطح اول شطرنج کشور را نداریم اما بودجه‌ای که برای حضور تیم تربیت قم در فصل اخیر لیگ برتر هزینه شده بود در صورتی عدم حضور این تیم در فصل جدید، صرف توسعه پایه و بخش بانوان می‌شود.