به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی منطقه ویژه پارس، یکی از گام‌های مهم در فرایند راه‌اندازی پالایشگاه فاز ١٩ روشن شدن مشعل بویلرهای این فاز است که همزمان با آن واحدهای آب شیرین‌کن، هوا و نیتروژن نیز فعال می‌شوند تا این فاز به عنوان نخستین گروه از پروژه‌های موسوم به ٣٥ ماهه در مدار تولید قرار گیرد.

با فعال شدن چهار واحد بخار، آب، هوا و نیتروژن، عملا واحد یوتیلیتی فاز ١٩ آماده شده و پالایشگاه وارد مرحله پیش راه‌اندازی خواهد شد. با راه اندازی کامل فاز ١٩ پارس جنوبی روزانه دو هزار و ٥٥٠ تن اتان، دو هزار تن پروپان و یک هزار و ٢٠٠ تن بوتان تولید می‌شود.

خردادماه جاری مشعل فاز ١٩ با دریافت گاز شیرین از فاز ١٢ روشن شد که پس از این مرحله، روشن شدن مشعل بویلرها برای تولید بخار در دستور کار شرکت پتروپارس قرار گرفت.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده قرار است امسال ٢ ترین (ردیف) از فاز ١٩ پارس وارد مدار تولید شده و ٢٥ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تزریق کند.

هم اکنون پیشرفت فیزیکی بخشهای خشکی، حفاری و سکو در این فاز به ترتیب ٨٤.٧، ٩٩.٥ و ٧٤.٥ و در مجموع کل پروژه از پیشرفت فیزیکی ٨٦.٦ درصدی برخودار است.

پروژه فاز ١٩ میدان گازی پارس جنوبی در خردادماه سال ١٣٨٩ توسط شرکت نفت و گاز پارس و در قالب قرارداد EPC به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های پتروپارس لیمیتد و پتروپارس ایران (برای اجرای تاسیسات خشکی و عملیات حفاری) و شرکت تاسیسات دریایی (برای ساخت و اجرای سکوهای دریایی و خطوط لوله زیردریایی) و تحت رهبری شرکت پتروپارس واگذار شد.

طرح توسعه فاز ١٩ پارس جنوبی با هدف تولید ٥٠ میلیون متر مکعب گاز شیرین در روز، ٧٥ هزار بشکه میعانات گازی در روز، ٤٠٠ تن گوگرد در روز، ١.٠٥ میلیون تن گاز مایع در سال، یک میلیون تن اتان در سال در دست اجراست.