مناطق حاشیه ای خرم آباد با کمبود فضاهای ورزشی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، جافر وفایی ظهر یکشنبه در جلسه شورای مواد مخدر شهرستان خرم آباد اظهار داشت: ورزش یکی از راه های مقابله با مواد مخدر و انحرافات اجتماعی است.

وی با بیان اینکه تنها کار انجام شده برای ورزش در این استان ۴۰ دقیقه برنامه زنده تلویزیونی است، عنوان کرد: در هفته مواد مخدر هیچ فعالیت ورزشی چشمگیری انجام نشد که جای تاسف دارد.

عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد و رئیس هیات تکواندوی لرستان به نبود خدمات ورزشی در مناطق آلوده و حاشیه ای انتقاد کرد و ادامه داد: ورزش عامل بازدارنده ای است که می تواند نقطه مقابل اعتیاد در محله های آلوده باشد و فرزندانی که سن کمی داشته و هنوز در منجلاب اعتیاد گرفتار نشده اند با روی آوردن به ورزش از این خطر در امان باشند.

وفایی ضمن انتقاد به مسئولین به خاطر کوتاهی در تجلیل از ورزشکاران، تصریح کرد: از سال گذشته با رایزنی با استاندار دو تیم را در لیگ حمایت کردیم که کل هزینه حمایت این دو تیم ۸۰ میلیون تومان است و برای یک جامعه هدف حداقل پنج هزار نفری در استان الگوسازی کرده است.