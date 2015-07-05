عرضه ۱۰ میلیون تومان بن رایگان در نمایشگاه علوم قرآنی کرمانشاه

طیب صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، از عرضه بیش از ۱۰ میلیون تومان بن خرید رایگان در نمایشگاه کتب و نرم افزارقرآنی استان کرمانشاه تاکنون خبر داد.

وی افزود: این بن ها بین اعضای کانون های فرهنگی و هنری، اعضای موسسات قرآنی، ائمه جماعت و جامعه قرآنی توزیع شده است.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: پنج میلیون تومان بن دیگر نیز در دست اقدام است که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد در حمایت از ناشرانی که در این نمایشگاه حضور پیدا کرده اند توزیع می شود.

وی در خصوص بازدید و استقبال از نمایشگاه امسال نیز گفت: با توجه به اینکه این نمایشگاه در تالار انتظار شهر کرمانشاه است و مقداری از مرکز شهر فاصله دارد استقبال مورد نظر محقق نشده و فروش خوبی نداشتیم اما در مجموع بازدیدها خوب بوده است.

صفری از تخفیف ۵۰ تا ۶۰ درصدی کتب قرآنی در این نمایشگاه خبرداد در نمایشگاه های دیگر تخفیف بیش از ۴۰ درصد نداشتیم و این تخفیف بسیار خوبی برای شهروندان است.

وی در خصوص میزان فروش نمایشگاه نیز گفت: هنوز میزان فروش محاسبه نشده ولی امیدواریم مردم استقبال که تا هم خود آنها منتفع شده و هم ناشرین راضی باشند.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه تاکید کرد: به هر حال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه وظیفه داشته که این بستر را فراهم کند و تبلیغات وسیعی نیز در این حوزه صورت گرفت که هم استانی ها از آن استفاده لازم را بکنند.

وی توان پایین مالی مردم برای خرید کتاب را از عوامل احتمالی فروش کم نمایشگاه عنوان کرد.

صفری یادآور شد: این نمایشگاه که شامل کتب و نرم افزارهای قرآنی بوده به مناسبت ماه مبارک رمضان در استان کرمانشاه از ششم تیر برپا شده و تا شانزدهم تیرماه ادامه دارد.

وی افزود: در این نمایشگاه ۴۰ ناشر سراسری و ۱۵ ناشر از استان کرمانشاه حضور دارند و علاقمندان می توانند در روزهای برپایی صبح ها از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۹ تا ۲۲ به نمایشگاه مراجعه کنند.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه از وجود ۱۵ هزار عنوان کتاب با ۱۵۰ هزار تیراژ در نمایشگاه کرمانشاه خبر داد و گفت: همچنین ۱۵۰۰ نرم افزار قرآنی در این نمایشگاه عرضه شده است.

وی تصریح کرد: محصولات این نمایشگاه در مجموع در ۴۱ غرفه در معرض دید علاقه مندان قرار دارد.

صفری از برگزاری جلسات تخصصی تلاوت و تفسیر قرآن کریم توسط قاری بین المللی به عنوان بخش جنبی این نمایشگاه یاد کرد.

پیش بینی حضور ۵۰ هزار نفر در کلاس های اوقات فراغت

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه در بخش دیگر به اجرای طرح اوقات فراغت در ۴۷۶ پایگاه فرهنگی و هنری استان اشاره کرد و گفت: ثبت نام این طرح از اردیبهشت ماه امسال آغاز و از ابتدای ماه مبارک نیز کلاس های اوقات فراغت در پایگاه های مذکور آغاز شده است.

وی از پیش بینی حضور ۵۰ هزار نفر در این کلاس ها خبرداد و گفت: هنوز آمار دقیق تعداد ثبت نام شدگان به دست ما نرسیده است.

صفری از بازدید و نظارت دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد از کلاس های در حال برگزاری پایگاه های مذکور خبر داد.