۸۰۰۰ فرصت شغلی در بخش صنعت لرستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ولدی ظهر یکشنبه در دیدار کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با نماینده ولی فقیه در لرستان اظهار داشت: این سازمان در حوزه خدمت رسانی به مردم در حوزه اصناف، صنعت و معدن از بهترین دستگاه های خدمت رسان است.

وی با بیان اینکه ۹ دستگاه در استان وظیفه ایجاد اشتغال و مسائل این حوزه را بر عهده دارند، تصریح کرد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته و آمار موجود، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به تنهایی ۸۸.۳ درصد از فعالیت های حوزه اشتغال لرستان را صورت داده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به اینکه مابقی دستگاه ها حدود ۱۲ درصد زحمت حوزه اشتغال استان را می کشند، گفت: این فعالیت ها شامل توسعه اشتغال، تسهیلات اشتغال، مصوبات اشتغال و ... می شود.

ولدی با بیان اینکه در سالهای ۹۱ و ۹۲ اعتباری بالغ بر ۱۹.۳ میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی به استان اختصاص یافته است، تصریح کرد: این میزان در سالجاری به ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار ارتقاء یافت.

وی با تاکید بر اینکه سازمان صعنت، معدن و تجارت استان با همکاری استانداری و سایر دستگاه های ذی ربط توانست با همدلی وهمزبانی این خدمت بزرگ را به استان ارائه دهد، افزود: تعهد این سازمان برای ایجاد اشتغال در سال ۹۳ تعداد چهار هزار و ۶۰ نفر بود که خوشبختانه توانستیم بیش از میزان تعهدی یعنی تعداد هشت هزار و ۲۲۷ نفر ایجاد اشتغال کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به اینکه به ازای هر پروانه اشتغال صادر شده سه نفر ایجاد اشتغال می شود اما برای ثبت در سامانه رصد به ازای هر پروانه اشتغال یک نفر شغل ایجادی را ثبت می کنیم، اظهار داشت: این موضوع بیان کننده این مطلب است که ما عدد و رقم نمی سازیم و بر اساس واقعیت ها ارائه آمار می کنیم.

ولدی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ۹ شهرستان لرستان واحد اداری مستقر داشته و در دو شهرستان رومشکان و دوره چگنی نمایندگی دارد، تصریح کرد: این سازمان با تدوین یک برنامه ۱۱ ساله دارای برش های شهرستانی به دنبال ارائه هرچه بهتر خدمات خود در استان است.