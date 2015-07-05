پیکر حجت الاسلام انصاری بویراحمدی در قم تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر حجت الاسلام علی انصار بویراحمدی رئیس مجمع جهانی شیعه شناسی قبل از ظهر یکشنبه از مقابل مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) تشییع و آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری بر پیکر وی نماز میت را اقامه کرد.

پیکر رئیس فقید رئیس مجمع جهانی شیعه شناسی پس از طواف و اقامه نماز جهت خاکسپاری به گلزار شهدای قم، واقع در امامزاده علی بن جعفر(ع) منتقل شد.

یادآور می‌شود: حجت الاسلام ملک حسینی، نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد، آیت الله میلانی، از اساتید حوزه و جمعی از طلاب، فضلا و مسئولان استانی و کشوری در تشییع پیکر حجت الاسلام انصاری بویراحمدی حضور داشتند.