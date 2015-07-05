۹ دور برگردان در محور ساری - خزر آباد احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی استان مازندران، علي اكبر ييلاقی ضمن اعلام اين خبر افرود: محور ساری ـ خزرآباد به دليل ارتباط با دريا، استقرار مراكز دانشگاهی و مراكز صنعتی و وجود روستاهای متعدد در اين محور جزو يكی از پرتردد ترين محورهای استان به شمار می رود، از اين رو ايمن سازی محور مذكور در قالب احداث دور برگردان توسط اين اداره كل در دست اجراست.

ييلاقی ضمن اشاره به اين مطلب كه بهترين و اقتصادی ترين گزينه در پارامترهای سازه ای ايمن سازی بريدگی ها روش اجرای دور برگردان است اظهار داشت : پس از بررسی و مطالعه عمليات اجرايی احداث ۹ دور برگردان در محور ساری - خزر آباد در دستور كار قرار گرفت كه تا به امروز اجرای عمليات چهار دوربرگردان در سطح اين محور به اتمام رسيد.

وی به نقش تعيين كننده اين دور برگردانها در حل مشكلات ترافيك عبوری منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: با ايجاد اين دور برگردانها رويكردهای ترافيك منطقه و تسهيل در رفت و آمد حل شده است.

مدير ساخت و توسعه راهها راه و شهرسازي مازندران يادآور شد: خوشبختانه با توجه به بررسي های به عمل آمده و ارائه راهكارهای لازم براي پيشگيری از تصادفات و تلفات جاده ای قدم هايی مثبت در راه ارتقاي سطح ايمنی در زمينه حمل و نقل جاده ای در استان برداشت شده است.