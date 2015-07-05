معرفی یک شرکت تولید فرآورده های لبنی به مراجع قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شایسته با اعلام این خبر گفت: یک شرکت تولید فراورده های لبنی در سال ۹۲ به مراجع قضایی معرفی شده که حکم منع تعقیب مدیریت شرکت صادر ولی به این اداره ابلاغ نشده است.

وی افزود : بر اساس بررسی های کارشناسی مجدد این اداره در سال جاری ، این شرکت به دلیل عدم رعایت الزامات زیست محیطی و تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی این واحد را مجددا به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بهارستان معرفی و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع قویا خواستار بررسی آن خارج از نوبت رسیدگی و رأی بر صدور مجوز پلمپ منابع آلاینده(به استناد مواد قانونی ۱۵ و ۱۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا) و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن مدیریت آن شده است.

شایسته به عدم رعایت الزامات زیست محیطی توسط این شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: غیر فعال بودن سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی و تخلیه فاضلاب بدون هیچگونه تصفیه ای به صورت خام به محیط پیرامون ، دپو غیر بهداشتی و غیر اصولی پسماندهای تولیدی در محوطه شرکت (عدم رعایت قانون مدیریت پسماند) ، عدم ارائه خود اظهاری عملکرد زیست محیطی در بازه زمانی ، عدم نصب سیستم پایش لحظه ای بر روی خروجی سیستم تصفیه فاضلاب از جمله این موارد است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان ادامه داد: عدم احداث فضای سبز مشجر به میزان ۲۵ درصد از مساحت کل ، عدم پرداخت جریمه زیست محیطی متعلقه به مبلغ حدود ۹۹ میلیون ریال موضوع ماده ۱۳۴ قانون برنامه سوم توسعه دولت از دیگر این موارد است.