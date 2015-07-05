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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۹

معرفی یک شرکت تولید فرآورده های لبنی به مراجع قضایی

معرفی یک شرکت تولید فرآورده های لبنی به مراجع قضایی

رئیس اداره محیط زیست شهرستان بهارستان از معرفی یک شرکت تولید فراورده های لبنی به دلیل عدم رعایت الزامات زیست محیطی به دادگاه عمومی شهرستان بهارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شایسته با اعلام این خبر گفت: یک شرکت تولید فراورده های لبنی در سال ۹۲ به مراجع قضایی معرفی شده که حکم منع تعقیب مدیریت شرکت صادر ولی به این اداره ابلاغ نشده است.

وی افزود : بر اساس بررسی های کارشناسی مجدد این اداره  در سال جاری ، این شرکت به دلیل عدم رعایت الزامات زیست محیطی و تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی این واحد را  مجددا به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بهارستان معرفی و  با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع قویا خواستار بررسی آن  خارج از نوبت رسیدگی و رأی بر صدور مجوز پلمپ منابع آلاینده(به استناد مواد قانونی ۱۵ و ۱۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا) و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن مدیریت آن شده است.

شایسته به عدم رعایت الزامات زیست محیطی توسط این شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: غیر فعال بودن سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی و تخلیه فاضلاب بدون هیچگونه تصفیه ای به صورت خام به محیط پیرامون ، دپو غیر بهداشتی و غیر اصولی پسماندهای تولیدی در محوطه شرکت (عدم رعایت قانون مدیریت پسماند) ، عدم ارائه خود اظهاری عملکرد زیست محیطی در بازه زمانی ، عدم نصب سیستم پایش لحظه ای بر روی خروجی سیستم تصفیه فاضلاب از جمله این موارد است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان ادامه داد: عدم احداث فضای سبز مشجر به میزان ۲۵ درصد از مساحت کل ، عدم پرداخت جریمه زیست محیطی متعلقه به مبلغ حدود ۹۹ میلیون ریال موضوع ماده ۱۳۴ قانون برنامه سوم توسعه دولت از دیگر این موارد است.

کد مطلب 2852179

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