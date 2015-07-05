تخفیف عوارض ساختمانی در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، مجوز اعمال تسهیلات تشویقی پرداخت نقدی عوارض و جرایم در ماه مبارک رمضان لایحه‌ای بود که در جلسه قبل از ظهر یکشنبه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد.

مبلغ این تخفیف برای عوارض ساختمانی ۲۵ درصد بوده و برای جرایم ماده صد قانون شهرداری‌ها، ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود.

نظر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این بود که ماه مبارک شب‌های احیا را دارد و نمی‌شود از این ۱۰ روز به خوبی استفاده شود.

حجت‌الاسلام آتش‌زر اظهار داشت: باید طوری برنامه‌ریزی کرد که یک هفته بیفتد برای بعد از ماه مبارک رمضان تا مردم بتوانند استفاده کنند.

سخنگوی شورای شهر هم در این رابطه گفت: راجع به عوارض بحثی نداریم اما در زمینه تخفیف عوارض ماده صد مانند گذشته معتقد هستم که تخفیف به این موضوع تشویق تخلف است.

وی ادامه داد: الزاما اگر بخواهیم در جرایم کمیسیون ماده صد تخیف بدهیم باید از محل ماده ۱۷ بدهیم که در این ردیف جا نداریم. ما با تصمیم‌هایمان داریم رفتار مردم را شکل می‌دهیم و اینکه مشکلات مالی داریم دلیل نمی‌شود که الگوی رفتاری بدی برای مردم بسازیم.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم افزود: تخفیف در جرایم کمیسیون ماده صد کار جالبی نیست چرا که موجب ادامه مشکلات شهرسازی می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته ۱۰ درصد تخفیف برای ماده صد در نظر داشتیم باید الان به ۵ درصد برسانیم تا مردم بدانند ماده صد برای ما خط قرمز است.

مصطفی سعادت طلب افزود: اگر به تدریج تخفیف جرایم ماده صد را حذف کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم که در آینده جرایم کمیسیون ماده صد کاهش پیدا کند.

در نهایت ۲۵ درصدی عوارض و ۱۰ درصدی جرایم کمیسیون ماده صد رأی آورد که به گفته شهردار قم قرار شد این تخفیف در جرایم فقط شامل جرایم تبصره ۹ ماده صد شهرداری‌ها شود.