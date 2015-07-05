برداشت بی رویه آب از چاه های اطراف دریاچه ارومیه باید متوقف شود

به گزارش خبرگار مهر، کریم مهری یکشنبه در شهرستان اسکو و در میان مدیران کشاورزی این شهرستان گفت: سطح آب چاه های اطراف دریاچه به دلیل برداشت بی رویه آب از آن ها به شدت کاهش داشته و این امر به مشکلات خشکی دریاچه ارومیه افزوده است.

وی با اشاره به اینکه برداشت بی رویه آب سبب نفوذ آب شور به آن ها می شود، گفت: در پی این برداشت ها شاهد شور شدن خاک و از سوی دیگر از بین رفتن محصولات کشاورزی و زیان بالا به کشاورزان منطقه خواهیم بود.

مهری با بیان اینکه باید کشاورزان را نسبت به عواقب خشکی این دریاچه آگاه کنیم، گفت: تغییر الگوی کشت، آبیاری تحت فشار و استفاده از فناوری های نوین آبیاری در مزارع کشاورزی مساله ای است که باید مورد تاکید قرار گیرد و کشاورزان نیز نسبت به آن ها مطلع شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: هم اکنون بیش از ۱۶ شهرستان استان و ۶۰ درصد محصولات واقع شده در این مناطق تحت تاثیر خشکی های دریاچه ارومیه قرار گرفته اند.

وی افزود: کاهش نزولات جوی و از سوی دیگر بهره مندی نامناسب از منابع آبی سبب شده است تا این دریاچه به وضع کنونی بیفتد البته بیشترین میزان هدررفت آب در بخش کشاورزی بوده است و این امر لزوم توجه ویژه به بخش کشاورزی و مدیریت منابع آبی در این بخش را روشن تر می کند.