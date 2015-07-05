  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۰

جلوگیری از تخلیه پسماند بیمارستانهای تهران در پاکدشت

جلوگیری از تخلیه پسماند بیمارستانهای تهران در پاکدشت

جلسه تحقیقات پیرامون موضوع تخلیه زباله های عفونی برخی از مراکز درمانی تهران درپاکدشت با حضور نماینده دایره بازرسی حوزه خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درمحیط زیست پاکدشت تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار اخبار تخلیه زباله های عفونی برخی از مراکز درمانی تهران در اراضی و گودهای متروکه واقع در حومه شهرهای فرون آباد و شریف آباد پاکدشت و افزایش حساسیت موضوع در بین مسئولان حوزه های مرتبط با مبحث مدیریت پسماندها، روز گذشته جلسه ای با حضور حسنی به نمایندگی از اداره بازرسی حوزه  خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برای انجام بررسی و تحقیقات بیشتر پیرامون موضوع تشکیل شد.

محمودرضا سعیدپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت در این جلسه ضمن اعلام ناخرسندی از وضعیت غیرمتعارف بوجود آمده، همکاری بیش از پیش سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با شهرداریهای شهرستان و اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت را خواستار شد.

وی در ادامه افزود: لیست مشخصات خودروهای متخلفان به همراه عکس ها و مستندات مرتبط با موضوع به نماینده بازرسی سازمان ارائه شد تا ضمن شناسایی کامل متخلفان به قید فوریت نسبت به برخورد انضباطی و بازدارنده اقدام شود.

سعیدپور در پایان اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد ارتباط و همکاری فی ما بین واحد بازرسی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت برای جلوگیری از پدیده تخلیه و انتقال انواع پسماندهای تولیدی از تهران، خصوصاً پسماندهای پزشکی بعمل آید.

کد مطلب 2852196

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها