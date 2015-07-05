جلوگیری از تخلیه پسماند بیمارستانهای تهران در پاکدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار اخبار تخلیه زباله های عفونی برخی از مراکز درمانی تهران در اراضی و گودهای متروکه واقع در حومه شهرهای فرون آباد و شریف آباد پاکدشت و افزایش حساسیت موضوع در بین مسئولان حوزه های مرتبط با مبحث مدیریت پسماندها، روز گذشته جلسه ای با حضور حسنی به نمایندگی از اداره بازرسی حوزه خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برای انجام بررسی و تحقیقات بیشتر پیرامون موضوع تشکیل شد.

محمودرضا سعیدپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت در این جلسه ضمن اعلام ناخرسندی از وضعیت غیرمتعارف بوجود آمده، همکاری بیش از پیش سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با شهرداریهای شهرستان و اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت را خواستار شد.

وی در ادامه افزود: لیست مشخصات خودروهای متخلفان به همراه عکس ها و مستندات مرتبط با موضوع به نماینده بازرسی سازمان ارائه شد تا ضمن شناسایی کامل متخلفان به قید فوریت نسبت به برخورد انضباطی و بازدارنده اقدام شود.

سعیدپور در پایان اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد ارتباط و همکاری فی ما بین واحد بازرسی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت برای جلوگیری از پدیده تخلیه و انتقال انواع پسماندهای تولیدی از تهران، خصوصاً پسماندهای پزشکی بعمل آید.