به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه نوزده تهران در این برنامه فرهنگ‌سرای مهر به سراغ تعدادی از کودکان یتیم و بدسرپرست ساکن در روستاهای منطقه ۱۹ تهران رفتند و از آنها خواستند تا آرزوهایشان را بر روی برگه‌ای بنویسند. سپس آرزوهای این کودکان روی تابلوی «ستاره آرزوها» نوشته و آن را در مسجد جامع محله خانی آبادنو در معرض دید نمازگزاران نصب کردند.

امام جماعت مسجد جامع ولیعصر(عج) نیز در چندین نوبت بین اقامه دو نماز جماعت، درباره فضیلت نیکوکاری به ویژه حمایت و کمک به کودکان یتیم و بدسرپرست صحبت‌هایی را مطرح کردند.

هم چنین پیش‌بینی شده است در روزهای آتی هنرمندان و ورزشکاران در این برنامه‌ها حضور پیدا کنند و آرزوی کودکان یتیم و بدسرپرست که روی سازه «ستاره آرزوها» تعبیه شده را در صورت تمایل برآورده کنند.

سعید رنجبریان رئیس فرهنگ‌سرای مهر درباره اهداف برپایی این برنامه گفت: کمک به نیازمندان نباید محدود به ماه رمضان باشد و باید در تمام طول سال نسبت به رسیدگی به امور محرومان توجه شود.

وی در ادامه یادآور شد: اگرچه برای ماه مبارک رمضان که ماه خدا خوانده میشود فواید بیشماری ذکر شده اما میل کمک به ایتام، فقرا و نیازمندان از جلوه‌های زیبای این ماه است و چه بسا یکی از فواید روزه داری ایجاد رقت قلب نسبت به فقرا است که در ماه های دیگر کمتر می تواند خود را در وجود انسان آشکار کند.

ایشان با بیان اینکه امسال هم همچون سال‌های گذشته به مناسبت شب‌های قدر برنامه‌های خاصی در بسیاری از مراکز فرهنگی منطقه برگزار خواهد شد گفت: در برنامه «ستاره‌ آرزوها» هر یک از شهروندان به قدر همت و وسع خویش دست نیازمندی را می گیرند و آرزوی یکی از کودکان را برآورده می‌کند.

فرهنگ‌سرای مهر به همراه خیرین و نیکوکاران برنامه «ستاره‌ی آرزوها» در شب‌های قدر به سراغ کودکان رفته و آرزوی آنان را برآورده خواهند کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت شرکت در این برنامه به فرهنگ‌سرای مهر واقع در اتوبان شهید تندگویان، خیابان شهید لطیفی، کوچه تگرگ مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ تلفن‌: ۵۵۰۳۹۳۰۰ تماس بگیرند.