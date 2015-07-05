به گزارش خبرنگار مهر، سید نعمت الله حقیقی ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی صنعت و دانشگاه که با حضور اساتید دانشگاه ها و مدیران واحدهای صنعتی و معدنی استان برگزاری شد، اظهار کرد: در حال حاضر ارتباط بین دانشگاه و بخش تولید یک ارتباط اجرایی نیست.

وی بیان کرد: واقعیت این است که علی رغم همه صحبت های انجام شده در این زمینه هنوز این ارتباط در بدنه تولید و دانشگاه شکل نگرفته است.

دانش فنی و به روز در اختیار واحدهای تولیدی نیست

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با انتقاد از اینکه در حال حاضر فارغ التحصیلان دانشگاهی متناسب با نیاز بازار تولید نیستند، گفت: برای اینکه این فرد بتواند در بازار کار مشغول شود، واحدهای تولیدی باید هزینه های زیادی برای آموزش او صرف کنند.

حقیقی با بیان اینکه در حال حاضر دانش فنی و به روز در اختیار واحدهای تولیدی نیست، عنوان کرد: اگر نگاهی به شهرهای بزرگ صنعتی دنیا بیندازیم می بینیم که در تمام دنیا دانشگاه پیشران بوده و ابتدا دانشگاه های صنعتی در این شهرها ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: این نشان می دهد که اگر می خواهیم توسعه صنعتی را در استان داشته باشیم باید از ظرفیت‌‌ دانشگاه صنعتی در استان استفاده کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طبق آمارها در حال حاضر از هر پنج شهروند بیرجندی یک نفر دانشجو است، بیان داشت: نباید از این ظرفیت غافل شویم و اگر قرار است از ان ها استفاده کنیم باید آن ها را با بازار کار گره بزنیم.

عدم وجود دانش فنی در حوزه معدن استان

حقیقی با انتقاد از عدم وجود دانش فنی در حوزه معدن استان، بیان داشت: طرح های معدنی که در استان در حال اجرا است دانش فنی سبکی دارند و کار مطالعاتی به روزی بر روی آن ها انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه تاکنون واحدهای کارگاهی که خروجی دانشگاه باشد در استان وجود نداشته است، اضافه کرد: با شکل گیری فولاد قاین شرایطی در استان ایجاد می شود که دانشجویان با زنجیره ارزش افزوده فولاد آشنا شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تاکید کرد: دانشگاه و دانشجو ظرفیت بسیار بالایی از نظر علمی دارد و افرادی که درگیر کارهای اجرایی می شوند از این ظرفیت ها با خبر نیستند.

حقیقی با بیان اینکه باید اطلاعات خود را به روز رسانی کنیم، بیان کرد: برای تحقق این امر باید دانشگاه را در کنار خود داشته باشیم و اگر از دانشگاه ها غافل شدیم نمی توانیم از علم روز باخبر شویم.

۹۶ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی استان زیر ۵۰ نفر اشتغال دارند

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۶ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی استان زیر ۵۰ نفر اشتغال دارند، گفت: تنها دو درصد از این واحدها بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و دو درصد دیگر نیز بالای ۱۰۰ نفر اشتغال دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی حقیقی با اشاره به اینکه دانشگاه با صنعت و تولید بیگانه است، تصریح کرد: در شرایطی که مشکلات اقتصادی گریبانگیر واحدهای تولیدی و صنعتی ما است، مهمترین مؤلفه‌ای که می‌تواند کشور را از بحران اقتصادی نجات دهد ارتباط علم با بخش صنعت و تولید است.