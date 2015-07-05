به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحمید طالب‌زاده، دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و دبیر کارگروه فلسفه این شورا از در دست تدوین بودن برنامه ابتکاری برای این رشته خبر داد و گفت: این برنامه طی دو، سه ماه آینده نهایی خواهد شد.

وی با بیان این که این برنامه برای کارشناسی ارشد پیوسته در رشته فلسفه است، اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که در رشته فلسفه وجود دارد، کارگروه مربوطه در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی تصمیم گرفت که به نحوی ابتکاری برنامه‌ای را برای مقطع کارشناسی ارشد پیوسته در این رشته تدوین کند که به طور آزمایشی اجرا خواهد شد.

دبیر کارگروه فلسفه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی افزود: در حین اجرای آزمایشی این برنامه و دوره تحصیلی، دوره کارشناسی این رشته حذف نخواهد شد و در جای خود باقی خواهد ماند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این برنامه ملاحظاتی را نیز در خصوص کاستن از حجم ورودی‌های این رشته خواهد داشت یا خیر بیان کرد: کاستن از تعداد ورودی‌ها به این رشته چندان مد نظر نیست، بلکه مقصود ما بیشتر بالا بردن کیفیت ورودی‌ها به رشته است و این هدف با ضوابطی که برای ورود به این رشته در نظر گرفته شده، پیگیری خواهد شد.

طالب‌زاده در مورد تأثیر تعداد پذیرش فعلی در رشته فلسفه بر کیفیت آن، گفت: این موضوعی است که تا حدی به طور طبیعی و ساختاری با برنامه جدید پیشنهادی پوشش داده خواهد شد، اما هنوز به طور مشخص کارگروه به موضوع تعداد ورودی‌ها و آمار پذیرش وارد نشده و هنوز بر موضوعات اصلی مربوط به برنامه درسی متمرکز است و در مراحل بعد به بحث و بررسی و تصمیم‌گیری در دیگر موارد خواهد پرداخت.