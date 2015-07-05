واحدهای تولیدی مازندران با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر ظهر یکشنبه در نشست شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی که درسالن شماره یک استانداری مازندران برگزار شد اظهار داشت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط تولید کنندگان مشکل بزرگی است که باید حل شود.

وی با بیان اینکه در قانون، اخذ مالیات ارزش بر افزوده از مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات که در جامعه مصرف می شوند باید به دولت پرداخت شود افزود: این در حالی است در کشور ما تولید کنندگان بجای مصرف کنندگان مالیات آن را می پردازند.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: متاسفانه دارایی چون به مصرف کننده دسترسی ندارد، مالیات ارزش افزوده را از تولید کننده دریافت می کند که این مورد موجبات نارضایتی تولید کنندگان را فراهم می کند.

مهاجر مالیات بر ارزش افزوده را باری مضاعف بر روی دوش تولید کننده دانست و گفت: دولت باید تمهیدات لازم را برای حل این مشکل و حمایت از تولید کنندگان اتخاذ کند.

وی یکی دیگر از مشکلات تولید کنندگان را سرمایه در گردش اعلام و تصریح کرد: برای اینکه چرخه تولید در کشور و استان بخوبی حرکت کند امکان پرداخت معوقات بانکی باید برای تولید کنندگان به خوبی فراهم شود.

مهاجر نبود سرمایه در گردش، ارزش افزوده، قاچاق و معوقات بانکی و تسهیلات گران قیمت را از مشکلات عدیده ایجاد شده و نقیصه هایی دانست که تولید برخی از واحدهای تولیدی را مختل کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: برای اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری و دولت تحقق یابد باید از تولید و سرمایه گذار حمایت شودتا برون رفت از مشکلات تولیدی و ایجاد اشتغال را به دنبال داشته باشد.

مهاجر افزود: دولت از سرمایه گذار خواست تا در بخش تولید سرمایه گذاری کند این امر میسر نمی شود مگر اینکه دولت امنیت و آرامش را برای آنها ایجاد کند و اگرتولید کننده امنیت نداشته باشد به طور حتم نابود خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران یکی دیگر از مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را ورود قاچاق دانست و اظهار داشت: با توجه به شرائط کنونی اقتصاد کشور به وجود آوردن یک فضای مناسب برای کسب و کار از الزامات محسوب می شود زیرا حجم بالای ورود کالاهای قاچاق و غیر قانوی ضرر زیادی را به تولید کنندگان زده است.

وی ضمن تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود محصولات قاچاق به کشورمان از دولت خواست تا در این بخش ورود پیدا کرده و از تولیدات ملی حمایت بیشتری شود .

مهاجر گفت: نگاه همه باید به توسعه و سرپا شدن بخش تولید نیمه جان استان باشد و همه ما مدافع مجموعه ۳۰ درصدی که با جان کندن کار می کنند هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی در بخش دیگر پرداخت ماهانه ۱۱۰ هزارتومان حق معیشت توسط کارفرمایان و تولیدکنندگان به پرسنل خود را باری بر عهده کارفرمایان اعلام کرد و متذکر شد تامین اجتماعی به خاطر این پرداخت، مطالباتی را از کارفرما دارد که بار مضاعف است.