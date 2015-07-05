محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی به ۶۵ کشور جهان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی یکشنبه در جلسه تنظيم بازار سازمان محصولات کشاورزی اظهار داشت: از جمله این کشورها می توان به ترکیه، مصر، ارمنستان، روسیه، امارات، و اسپانیا اشاره کرد که از نظر ارزش ریالی، در مجموع ۶۰ ملیون دلار محصول کشاورزی به این کشورها صادر شده است.

وی ادامه داد: محصولات صادراتی استان جزو محصولات مبادله ای تولیدی با هدف صادرات شامل عسل، نخود، میوه های مغز دار، پیاز، سیب درختی و انگور و محصولات مبادله ای صادراتی مازاد بر نیاز داخلی شامل سیب زمینی، لوبیا و تخم پرندگان بوده است.

فتحی با اشاره به اینکه این میزان صادرات، ۱۳ درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است، گفت: همچنین ۴.۲ درصد صادرات بخش کشاورزی کشور مربوط به این استان است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: در خصوص صادرات به بازارهای روسیه نیازمند تمهیداتی هستیم زیرا برای صادرات کالا به این کشور صادرکنندگان موظف به پرداخت تعرفه ۲۰ درصدی هستند که این امر کار را مشکل تر می کند.