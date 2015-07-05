بذر امید و آزادی در دل فلسطینیان مظلوم در حال جوانه زدن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه عاشورا، در بیانیه این سپاه بمناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس که یکشنبه در اختیار رسانه ها قرار گرفته آمده است: امروز در سایه صدور معنوی انقلاب اسلامی ایران به سراسر جهان، روز قدس به ‌صورت نمادین به ‌روز مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم تبدیل‌شده است و آزادگان جهان با الهام از آموزه‌های دینی، الهی و سیاسی امام راحل(ره) و رهبر فرزانه انقلاب موجودیت اسرائیل غاصب را به چالش کشانده‌اند و رفته‌رفته به فضل الهی بذر امید، رهایی و آزادی در دل فلسطینیان مظلوم در حال جوانه زدن است و انقلاب‌های منطقه همچون آتش‌فشان‌های فعال‌شده‌ای است که می‌رود استکبار جهانی، صهیونیسم و مستبدان تاریخ را در مذاب‌های گداخته شده خشم خود بلعیده و به کام مرگ بکشاند.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: اینک اسرائیل همچون عنکبوتان در خانه عنکبوتی خود آخرین تلاش‌های خود را در غزه با کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان بی‌سرپناه انجام می‌دهد که در حقیقت با تنیدن تارهای موهوم به دور خود می‌خواهد به حیات خود ادامه دهد اما غافل از طوفان خشم، انزجار و نفرت مسلمانانی است که در حال وزیدن است و امروز روزی است که اسرائیل همچون کشتی‌شکسته در گرداب خشم امت اسلامی گرفتار شده است و تلاش می‌کند که تخته‌پاره‌های خود را به ساحل نجات برساند اما چنانکه آن پیر فرزانه بشارت دادند؛ «اسرائیل باید از بین برود و از صحنه روزگار محو شود».

این بیانیه می افزاید: اینک زمان تحقق وعده آن عبد صالح خدا فرا رسیده است و بر همین اساس اسرائیل با توسل به رسانه‌های تبلیغاتی خود درصدد آن است که مانع تحقق این وعده الهی شود و با پروژه اسلام هراسی، تلاش می کند تا بتواند از شکل‌گیری این اتفاق و رویداد بزرگ تاریخی جلوگیری کند و تا چند روزی بتواند با نام حقوق بشر، دموکراسی و آزادی، دست به غارت و چپاول انسان‌ها و طبیعت بزند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: پاسداران و بسیجیان سپاه عاشورا امسال نیز، دوشادوش نیروهای مسلح و امت شهیدپرور استان، بار دیگر خشم، نفرت و انزجار خود را در صفوفی فشرده و با مشت‌های گره‌کرده به نمایش می گذارند تا بارقه‌های امید در چشمان منتظر فلسطینیان (این مظلومان همیشگی تاریخ اسلام) بدرخشد.

در پایان بیانیه سپاه عاشورا می خوانیم: اینک سپاه عاشورا، با دعوت از امت ولایت مدار استان برای شرکت در همایش میلیونی بصیرت، غیرت و ولایت مداری در روز قدس، می‌خواهد با شعله‌ور ساختن خشم خود یعنی با ابراز انزجار و نفرت، آتش در خرمن بیدادگران تاریخ بیندازد و ضمن بیعت با آرمان‌های مقدس امام راحل(ره) و رهبر فرزانه انقلاب زمینه را برای ظهور حکومت جهانی حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) فراهم سازد تا نسیم عدالت و مهرورزی در سراسر جهان هستی به وزیدن درآمده و مشام انسان‌های تشنه عدالت را بنوازد.