۳۰ واحد نمونه صنعتی گلستان تقدیر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی بهرامی ظهر یک شنبه در نشست با اصحاب رسانه استان گفت: برای انتخاب واحدهای نمونه استانی ۶۵ واحد ثبت نام کردند که از این بین تعداد ۳۰ واحد به عنوان نمونه استانی در بخش صنعت و معدن انتخاب شده اند و در همایش روز صنعت و معدن با حضور مسئولان کشوری تقدیر می شوند.

وی بیان کرد: استان ما دارای صنایع کوچک است و تاثیر تحریم ها بر صنایع کوچک بسیار زیاد بوده است و به همین دلیل کارگروه حمایت از تولید در دو سال گذشته با حمایت استانداری برای رفع مشکل این واحدها در استان فعال بوده است.

وی افزود: گلستان در زمره استان های محروم کشور است و تنها جایی که می تواند جهشی در وضعیت اقتصادی استان ایجاد کند منطقه آزاد تجاری است.

بهرامی دعوت از هیئت های بازرگانی خارجی را در دستور کار اتاق بازرگانی استان ذکر کرد و گفت: تعامل با بانک های توسعه ای از دیگر برنامه های اتاق است.

وی با بیان اینکه توسعه صادرات استانی بر اساس محور تولید استانی از دیگر برنامه های ما است گفت: انتظار این است در این زمینه دیگر دستگاه های اجرایی استان نیز ما را همراهی کنند.

بهرامی تصریح کرد: هدف اصلی در استان استقرار صنایع بزرگ برای احیا صنایع کوچک است و در طول یک ماه اخیر سفرهای متعددی برای استقرار صنایع بزرگ در استان داشتیم. در حوزه کشاورزی نیز برنامه های مختلفی داریم و از جمله برای تمام کشت های بالای ۵۰۰ هکتار در استان برنامه داریم و در نظر داریم الگوی کشت اقتصادی برای استان تعریف کنیم چرا که با دستور نمی توان الگوی کشت برای کشاورزان تعریف کرد.

بهرامی در خصوص شایعات دو هفته اخیر مبنی بر بازداشت موقت رئیس اتاق بازرگانی گفت: بنده قبل از هر چیز یک فعال اقتصادی هستم و ۷ مجموعه تجاری و تولیدی را اداره می کنم.

برای مسائل مالیاتی پاسخگوی دستگاه قضا شدم

وی افزود: طی دو هفته گذشته برای مسائل مالیاتی یکی از واحدهای تحت پوشش پاسخگوی دستگاه قضایی شدم که این پرونده مالیاتی مربوط به سال های ۸۹ و ۹۰ است. پرونده هم اکنون در حال رسیدگی است و بنده نیز تابع قانون هستم.

بهرامی تصریح کرد: این مشکل هیچ ربطی به اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن ندارد و بنده در شرایط یک تاجر معمولی سوالاتی را در رابطه با یک تفسیر قانونی پاسخ گفتم.