مدير گروه وبلاگ نويسي ستاد پاسخگويي به مسائل ديني در گفتگو با "مهر" : 50 طلبه وبلاگ نويس در حوزه هاي علميه شناسايي شدند / وبلاگ يك منبر مجازي است

حجت الاسلام "فضل الله نژاد" در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" گفت : آشنايي با وبلاگ نويسي ، يك ضرورت براي طلاب است تا آنها بتوانند از اين ابزار براي تبليغ دين استفاده كنند و با بهره برداري از فضاهاي گفتماني، به شبهات ديني پاسخ دهند.

وي در ادامه گفت : اين ستاد مركز پشتيباني و هماهنگي مراكز پاسخ گويي ديني است كه گروه وبلاگ اين مجموعه، با آموزش دادن طلاب و گروههاي پاسخگو و در اختيار گذاشتن امكانات مورد نياز براي استفاده از اينترنت، تلاش مي كند كه تشكل هاي پاسخگويي ديني را به اين ابزار مجهز كند.

مدير گروه وبلاگ نويسي ستاد پاسخگويي ، وبلاگ را يك منبر مجازي خواند و گفت : از دو سال پيش تلاشهايي براي انسجام وبلاگ نويسان ديني صورت گرفته است كه در اين مجموعه، در كنار وبلاگ نويسان مذهبي غير طلبه ، 50 وبلاگ كه توسط طلاب سراسر كشور نوشته مي شود، شناسايي شده است.