۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۲۱:۲۰

مدير گروه وبلاگ نويسي ستاد پاسخگويي به مسائل ديني در گفتگو با "مهر" : 50 طلبه وبلاگ نويس در حوزه هاي علميه شناسايي شدند / وبلاگ يك منبر مجازي است

تاكنون 50 طلبه وبلاگ نويس مورد شناسايي ستاد پاسخگوي به مسائل ديني قرار گرفته اند و اين ستاد در نظر دارد براي بهره برداري بهتر از اين فضاي گفتماني به ارائه خدمات به اين گروه از طلاب بپردازد.

حجت الاسلام "فضل الله نژاد" در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" گفت : آشنايي با وبلاگ نويسي ، يك ضرورت براي طلاب است تا آنها بتوانند از اين ابزار براي تبليغ دين استفاده كنند و با بهره برداري از فضاهاي گفتماني، به شبهات ديني پاسخ دهند.

وي در ادامه گفت : اين ستاد مركز پشتيباني و هماهنگي مراكز پاسخ گويي ديني است كه گروه وبلاگ اين مجموعه، با آموزش دادن طلاب و گروههاي پاسخگو و در اختيار گذاشتن امكانات مورد نياز براي استفاده از اينترنت، تلاش مي كند كه تشكل هاي پاسخگويي ديني را به اين ابزار مجهز كند.

مدير گروه وبلاگ نويسي ستاد پاسخگويي ، وبلاگ را يك منبر مجازي خواند و گفت : از دو سال پيش تلاشهايي براي انسجام وبلاگ نويسان ديني صورت گرفته است كه در اين مجموعه، در كنار وبلاگ نويسان مذهبي غير طلبه ، 50 وبلاگ كه توسط طلاب سراسر كشور نوشته مي شود، شناسايي شده است.

