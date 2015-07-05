فقر مطلق در قم نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی قبل از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به نقش کمیته امداد در امنیت اجتماعی اظهار داشت: ما در شرایطی قرار داریم که هر فرد و دستگاهی از پاسخگویی به ارباب رجوع عاجر میماند فرد را به کمیته امداد ارجاع میدهد.
وی اظهار داشت: در استان قم طی ۵ سال گذشته روند حمایتی ما کاهشی بوده است. یعنی از ۵.۳ جمعیت حمایتی تحت پوشش به ۳.۱ رسیدهایم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم اظهار داشت: استان قم در سطح کشور پس از البرز، کمترین خانوار تحت حمایت را به لحاظ کمی دارد البته از نظر کیفی این موضوع متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه در استان قم ۲۱ هزار و ۳۲۰ خانوار تحت حمایت وجود دارد، افزود: طی سه سال گذشته ۲ هزار و ۱۰۰ خانوار را از چرخه حمایتی خارج کردهایم.
جلالی افزود: مسئله فعالیتهای فرهنگی و تحصیلی را مد نظر قرار دادهایم و در این راستا ۴ هزار دانش آموز و هزار دانشجو را حمایت میکنیم.
وی گفت: مسئله مسکن یکی دیگر از مسائلی است که استان قم توانسته در آن موافق باشد و ازدواج هم یکی از مسائل مهمی است که نسبت به آن توجه ویژه داریم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با اشاره به مسئله درمان فقرا ادامه داد: یکی از دغدغههای اصلی درمان فقرا است که در این زمینه هم در بستری و جراحی ۱۰۰ درصد هزینه را پرداخت میکنیم و در این راستا سال گذشته ۱۳ میلیارد تومان هزینه کردهایم.
کمک ۲۴ میلیارد تومانی مردم در سال گذشته
وی با اشاره به نقش مردم در حمایتهای اجتماعی گفت: در سال گذشته ۲۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان کمک مردمی داشتهایم.
جلالی اظهار داشت: ما رتبه اول کشوری در بحث رسیدگی به ایتام را داریم و تحول چشمگیری در سطح زندگی فقرا و ایتام قم صورت گرفته است.
وی با اشاره به بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار گفت: در حال حاضر سرانه ۴ هزار خانوار در این حوزه پرداخت میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با اشاره به اینکه در استان قم فقط مطلق نداریم، اظهار کرد: یعنی کسی را نداریم که شب گرسنه بخوابد و البته فقط نسبی داریم که آن هم در همه جوامع بشری وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه ریشه فقر اقتصادی حاکم بر جامعه فقر فرهنگی است که شهرداری و شورای شهر باید این را جدی بگیرد، گفت: اگر میخواهیم سطح زندگی جامعه ارتقا پیدا کند باید فعالیتهای فرهنگی را جدی تر دنبال کنیم.
ارائه خدمات ۷۸ میلیارد تومانی
جلالی اظهار داشت: سال گذشته در استان قم ۷۸ میلیارد تومان خدمات داده شده که ۶۰ میلیارد تومان بلاعوض بوده است.
وی گفت: یک موضوعی که بسیار برای ما نگران کننده است و دارد تبدیل به یک خط جدی میشود، تظاهر به فقر در جامعه است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم افزود: مصداق عینی این آسیب هم در هدفمندی یارانهها خودش را نشان میدهد. ۶۰ درصد از مردم اعلام کردهاند که درآمد ما پایین ۶۰۰ هزار تومان است. موضوع دیگر این است که نیازها تفاوت نکرده بلکه احساس نیاز به وجود آمده است.
فقر در قم زنانه شد
وی با اشاره به اینکه فقر زنانه شده است، گفت: بخشی طبیعی است مانند زمانی که مردم در حوادث فوت میشود و مسئولیت زندگی به دوش زن میافتد.
جلالی گفت: یک پیام این مطلب این است که مسئولیت پذیری بخشی از مردان ما در جامعه کم شده است.
وی افزود: ما در استان قم حدود ۱۳ هزار خانوار تحت پوشش داریم که زنان سرپرست خانوار هستند که عمده آنها زنانی هستند که طلاق گرفتهاند.
وی با اشاره به اجرای طرح اکرام در بیست و یک ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ما چون بستر خوبی برای حمایت از ایتام فراهم شده امسال داریم طرح شفا را جدی تر دنبال میکنیم. یعنی حمایت از بیماران صعب العلاج که در قم هزار و ۸۰۰ خانواده را شامل میشود.
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