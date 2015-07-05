۸۵ درصد دامغانی ها عوارض نوسازی نمی دهند/ نقش رسانه در فرهنگ سازی

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم نصرتی پیش از ظهر یکشنبه و به مناسبت فرارسیدن سالروز تأسیس شهرداری ها در نشست خبری با خبرنگاران در محل شهرداری دامغان اظهار داشت: این سازمان در طی سال گذشته ۱۵۰ میلیارد ریال طلب از دستگاه های اجرایی شهرستان در قالب کمیسیون های ماده ۷۷ و ۱۰۰، صدور پروانه فعالیت، پسماند، هزینه تفکیک و ... داشته است که تا کنون ۵۰ میلیارد ریال از طلب ها وصول و ۱۰۰ میلیارد ریال دیگر باقی مانده است.

وی با یادآوری اینکه شهرداری ها یک سازمان ۱۰۰ درصد مردمی هستند تصریح کرد: چون شورای اسلامی شهر با رأی مردم انتخاب و شهردار نیز از سوی شورا تعیین و برگزیده می شود و این نهاد فقط ۱۰درصد وابستگی به دولت دارد و باید مابقی هزینه های خود را از راه دریافت عوارض تأمین کند.

این مقام مسئول در حوزه شهری دامغان با اشاره به اینکه یکی از آفت های شهرداری طولانی شدن پروژه های عمرانی شهری است افزود: همه باید شهرداری را در اجرای هر چه بهتر پروژه های عمرانی یاری کنند و پرداخت عوارض نوسازی نمونه ای از همراهی و مشارکت مردم است.

نصرتی از مجهز شدن شهرداری دامغان با چهار میلیارد ریال هزینه به سیستم بایگانی الکترونیک نیز خبر داد و اظهار داشت: تمامی پرسنل شهرداری دامغان آموزش های لازم در زمینه نرم افزاری و سخت افزاری سیستم بایگانی الکترونیک را فرا گرفتند و با اجرای این سیستم، کار ممیزی ۲۵ هزار پلاک ثبتی انجام شد.

اختصاص بودجه ۵۰۰ میلیارد ریالی به شهرداری دامغان

شهردار دامغان همچنین از اختصاص بودجه ۵۰۰ میلیارد ریالی به این سازمان طی سالجاری طبق مصوبه شورای اسلامی شهر خبر داد و اظهار داشت: این بودجه نسبت به سال قبل از رشد ۱۰ درصدی برخوردار بوده است.

نصرتی با بیان اینکه بودجه شهرداری دامغان ۴۰ درصد جاری و ۶۰ درصد عمرانی است، یادآور شد: بودجه سال ۹۳ شهرداری دامغان رقمی معادل ۴۱۰ میلیارد ریال بود که تا پایان سال مالی ۳۶۰ میلیارد ریال آن تحقق پیدا کرد.

وی ضمن برشمردن پروژه های عمرانی شهرداری دامغان در سالجاری، افزود: احداث پارک بانوان، پروژه سالن بحران، فضاسازی پارک بوستان و گلستان، اجرای مسیر گردش گری با اجرای طرح مناسب سازی خیابان قیصریه در سه فاز که فاز نخست آن در حال اجراست، تکمیل پروژه بلوار شهید موسوی دامغانی در محور جنوب شهر، مناسب سازی اطراف پیرعلمدار و ادامه تعریض خیابان امام خمینی(ره) و خیابان شهدا از مهمترین پروژه های عمرانی شهرداری دامغان در سالجاری خواهد بود.

نصرتی اضافه کرد: برای اجرای این پروژه ها ۱۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری دامغان هزینه می شود.

پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه چند منظوره ملت دامغان

شهردار دامغان همچنین به پروژه سرمایه گذاری چند منظوره ملت دامغان که با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی اجرا می شود اشاره داشت و گفت: این پروژه یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های شهرداری است و در حال حاضر ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

نصرتی اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این پروژه را ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار ذکر کرد و یادآور شد: پروژه چند منظوره ملت در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع شامل دو طبقه پارکینگ، دو طبقه فعالیت های تجاری، واحدهای پذیرایی، شهربازی مسقف و سالن های ورزش های حرفه ای است.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که آیا فساد اداری در شهرداری دامغان مشاهده یا گزارش شده است افزود: با توجه به وجود دستگاه های نظارتی شامل دیوان محاسبات، بازرسی و اداره کل اطلاعات و حراست، خوشبختانه تا کنون گزارشی مبتنی بر فساد اداری در این دستگاه دریافت نشده است.

شهردار دامغان یادآور شد: برای گزارش هر تخلف در مجموعه دستگاه های اجرایی باید اتهام آنها اثبات شود و ارائه گزارش باید مستند و همراه با ادله باشد و به راحتی نمی توان اتهام تخلف را به فردی زد.

نصرتی نقش رسانه ها را در فرهنگ سازی برای پیشبرد اهداف شهرداری ها حائز اهمیت دانست و افزود: اگر خدمات و فعالیت های دستگاه های اجرایی خصوصا شهرداری ها درصت اطلاع رسانی شود، مردم بهتر در جریان اقدامات و فعالیت ها قرار می گیرند و در راستای دریافت خدمات بهتر و توسعه شهر با مسئولان همراه خواهند بود.

وی در خاتمه گفت: شهرداری دامغان با توجه به رکود اقتصادی تمام سعی و تلاش خود را بکار می گیرد تا بتواند خدمات و فعالیت های عمرانی خود را تقویت و ثمره آن به مردم برسد.