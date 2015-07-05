به گزارش خبرنگار مهر، حبیب گردانی پس از عقد قرارداد با تیم سپاهان با اشاره به دلایل حضورش در این تیم اصفهانی اظهار داشت: مسئولان سپاهان با من تماس گرفتند و من پس از صحبت با مسئولان این باشگاه اصفهانی، به جمع طلایی‌پوشان اصفهان پیوستم.

وی افزود: من نهایت تلاش خود را برای موفقیت در تیم سپاهان به کار می‌گیرم تا شایستگی‌های خود را به هواداران تیم اصفهانی نشان دهم و امیدوار هستم که لیاقت پوشیدن لباس سپاهان را داشته باشم.

مدافع تیم سپاهان با اشاره به برنامه‌هایش برای حضور در تیم اصفهانی گفت: من تلاش می‌کنم که در این تیم اصفهانی به موفقیت برسم و به دنبال آن هستم که قهرمانی در مسابقات لیگ برتر را با سپاهان کسب کنم.

وی خاطرنشان کرد: می‌خواهم بهترین بازی‌های خود را برای سپاهان به نمایش بگذارم و با پیراهن تیم سپاهان به تیم ملی نیز برسم.

گردانی با بیان اینکه از خوشحالی حضور در سپاهان، نتوانستم بخوابم، ادامه داد: باید بگویم وقتی حضور من در تیم اصفهانی قطعی شد، نتوانستم از خوشحالی بخوابم زیرا همواره دوست داشتم که در این تیم به میدان بروم.