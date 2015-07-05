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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۴

حبیب گردانی:

با سپاهان به تیم ملی می‌رسم/ از خوشحالی خوابم نبرد

با سپاهان به تیم ملی می‌رسم/ از خوشحالی خوابم نبرد

اصفهان - مدافع جدید تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: هدف من این است که با سپاهان به تیم ملی برسم و برای رسیدن به این هدف، همه تلاش خود را به کار می‌گیرم.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب گردانی پس از عقد قرارداد با تیم سپاهان با اشاره به دلایل حضورش در این تیم اصفهانی اظهار داشت: مسئولان سپاهان با من تماس گرفتند و من پس از صحبت با مسئولان این باشگاه اصفهانی، به جمع طلایی‌پوشان اصفهان پیوستم.

وی افزود: من نهایت تلاش خود را برای موفقیت در تیم سپاهان به کار می‌گیرم تا شایستگی‌های خود را به هواداران تیم اصفهانی نشان دهم و امیدوار هستم که لیاقت پوشیدن لباس سپاهان را داشته باشم.

مدافع تیم سپاهان با اشاره به برنامه‌هایش برای حضور در تیم اصفهانی گفت: من تلاش می‌کنم که در این تیم اصفهانی به موفقیت برسم و به دنبال آن هستم که قهرمانی در مسابقات لیگ برتر را با سپاهان کسب کنم.

وی خاطرنشان کرد: می‌خواهم بهترین بازی‌های خود را برای سپاهان به نمایش بگذارم و با پیراهن تیم سپاهان به تیم ملی نیز برسم.

گردانی با بیان اینکه از خوشحالی حضور در سپاهان، نتوانستم بخوابم، ادامه داد: باید بگویم وقتی حضور من در تیم اصفهانی قطعی شد، نتوانستم از خوشحالی بخوابم زیرا همواره دوست داشتم که در این تیم به میدان بروم.

 

کد مطلب 2852242

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