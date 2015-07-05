به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی صنعت و دانشگاه اظهار کرد: طرح حمایت از پایان نامه های ارشد و دکترا و طرح های پسا دکترا با همکاری وزارت علوم و وزرات صنعت و معدن در کشور اجرا می شود.

وی با اشاره به اجرای این طرح در خراسان جنوبی، بیان کرد: در همین راستا مکاتبه ای با واحدهای صنعتی و تولیدی استان انجام داده ایم و از آن ها خواسته ایم تا پایان نامه های مورد نیاز خود را به سازمان صنعت و معدن اعلام کنند.

رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: وزارت علوم بعد از تایید این درخواست ها استاد و دانشجو را معرفی خواهد کرد.

پرداخت ۴۰ درصد هزینه پایان نامه ها توسط سازمان صنعت و معدن

کفاشی به حمایت مالی این طرح ها اشاره کرد و گفت: طبق تفاهم نامه های انجام شده در صورتی که پایان نامه‌ای در زمینه تولید و صنعت استان انجام شود ۴۰ درصد هزینه های تهیه آن توسط سازمان صنعت و معدن پرداخت می شود.

وی ادامه داد: همچنین ۲۰ درصد این هزینه ها توسط وزارت علوم پرداخت خواهد شد.

رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه تمامی واحدهای صنعتی و معدنی می توانند متقاضی انجام پایان‌نامه‌های مورد نیاز خود در حوزه صنعت باشند، عنوان داشت: ما تا پایان تیرماه جاری فرصت داریم که درخواست های مورد نیاز را به وزارت علوم معرفی کنیم.

کفاشی ادامه داد: در حوزه طرح مطالعاتی داخل کشور نیز این طرح به واحدهای صنعتی مطرح کشور و دانشگاه های سطح استان ارسال شده اما هنوز پروژه ای در این زمینه دریافت نشده است.

۷۰ واحد صنعتی، معدنی و تجاری استان دارای برند ملی هستند

وی، داشتن برندهای ملی را یکی از نیازهای واحد های تولیدی استان دانست و افزود: در حال حاضر ۷۰ واحد صنعتی، معدنی و تجاری استان دارای برند ملی هستند که بعضی از آن ها برای دریافت برندهای بین المللی نیز درخواست داده اند.

رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین تاکنون ۱۵ واحد صنعتی استان برای برگزاری دوره های آموزشی درخواست داده‌اند.