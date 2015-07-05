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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۷

پلمپ ۱۰ واحد آلاینده چربی سوزی و زهتابی در بخش کهریزک

پلمپ ۱۰ واحد آلاینده چربی سوزی و زهتابی در بخش کهریزک

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر ری از پلمپ ۱۰ واحدچربی سوزی و روده پاک کنی در بخش کهریزک این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شوکتی با اعلام این خبر گفت:در راستای طرح ضربتی پلمپ واحد های چربی سوزی و زهتابی شهرستان ری که از روز گذشته آغاز شده صبح امروز ۱۰ واحد چربی سوزی در روستای گلحصار باقرشهر این شهرستان نیز پلمپ شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون تعداد ۲۲ واحد آلاینده در سطح شهرستان توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ری پلمپ شده است، افزود: این واحدها به‌دلیل عدم رعایت ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی، تخریب و آلودگی محیط زیست و همچنین عدم توجه به اخطاریه های ابلاغی پلمپ شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری خاطرنشان کرد: روند پلمپ این واحدها همچنان ادامه داشته و از فعالیت این کارگاه های آلاینده تا تعیین تکلیف نهایی بمنظور ساماندهی ممانعت بعمل خواهد آمد و در صورت فک پلمپ غیرقانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

کد مطلب 2852252

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