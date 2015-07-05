ضیافت وزارت خارجه اتریش برای خبرنگاران برگزار شد

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، ظهر امروز یکشنبه ضیافت ناهار وزیرخارجه اتریش برای خبرنگاران و فعالان رسانه ای که برای پوشش مذاکرات هسته ای به وین آمده اند، برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که در وزارت خارجه اتریش صورت گرفت، سباستین کورتس وزیر خارجه جوان اتریش ضمن خیر مقدم به خبرنگاران و تصویربرداران حاضر در محل، گفت:از خبرنگاران دعوت کردیم تا برای استراحتی کوتاه گرد هم آیند.

سباستین افزود: خوشحالم که مذاکرات هسته ای در کشور من در حال برگزاری است.

وی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هسته‌ای در این دور به نتیجه رسیده و توافق جامع در وین امضا شود.

وزیرخارجه اتریش که در دهه سوم زندگی خود به سر می برد، جوان ترین وزیرخارجه دنیاست که تلاش بسیاری کرده است تا با میزبانی مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ اعتبار ویژه ای برای خود و کشورش کسب نماید.

همچنین مرتضی غرقی خبرنگار اعزامی شبکه خبر که از باسابقه ترین اعضای هیئت رسانه ای ایران در محل مذاکرات هسته ای است، در سخنانی به نمایندگی از خبرنگاران ایرانی از حسن میزبانی وزارت خارجه اتریش قدردانی کرد.