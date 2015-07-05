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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۵

حجت الاسلام رفیعی:

آمار طلاق تکان ‌دهنده است

آمار طلاق تکان ‌دهنده است

قم - عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه گفت: آمار طلاق ۲۰ تا ۲۵ درصدی در کشور تکان‌دهنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی بعدازظهر یکشنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم در جمع زائران حرم حضرت معصومه(س) اظهار داشت: نباید شرایط طوری باشد که فرزند جرأت نکند به والدینش بگوید من زن و یا شوهر می‌خواهم.

وی با بیان اینکه در دینداری حیا وجود ندارد، افزود: در چنین شرایط سخت جامعه باید بیشتر به سمت سهل‌گیری در ازدواج جلو برویم ولی مع الأسف روز به روز جهیزیه و مهریه‌ها بیشتر می‌شود.

این مفسر قرآن کریم ادامه داد: برخی فکر می‌کنند مهریه سنگین عامل قوام زندگی است در صورتی که بیشتر زندانیان غیرعمد ناشی از همین مهریه‌های زیاد است.

وی اضافه کرد: آمار طلاق در کشور تکان‌دهنده است و آمار ۲۰ تا ۲۵ درصدی به هیچ وجه در شأن کشور اسلامی نیست.

حجت الاسلام رفیعی گفت: یکی از گرفتاری‌هایی که گاهی در جامعه پیش می‌آید این است که فرد مؤمنی برای ازدواج سراغ دختری می‌رود که بدحجاب است و یا اهل ماهواره است و به نماز اهمیتی نمی‌دهد و یا برعکس که هر دو مضر است و در بسیاری از موارد به طلاق می‌رسد.

وی ادامه داد: قرآن می‌گوید زنان پاک برای مردان پاک و زنان خبیث را برای مردان خبیث بگیرید.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه قرآن دارای ظاهر و باطن است به آیه‌ای از قرآن اشاره کرد و افزود: در این آیه منظور از ظاهر عبارت ماء معین، همین آب است که امروز وضعیت آن در کشور بسیار وحشتناک است و مشکل جدی داریم و خوب است همه مراعات کنند.

وی ادامه داد: البته باطن این آیه آن است که خبیث معاویه و اطرافیان و پیروان او هستند و طیب حضرت علی(ع) و شیعه او محسوب می‌شوند.

حجت الاسلام رفیعی در ادامه سلام کردن را از آداب ورود به خانه دیگران دانسته و تأکید کرد: ما گاهی جواب سلام بچه‌ها را نمی‌دهیم ولی پیامبر می‌فرمود دوست دارم سلام کردن به کودکان سنت شود.

کد مطلب 2852256

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