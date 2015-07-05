آمار طلاق تکان ‌دهنده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ناصر رفیعی بعدازظهر یکشنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم در جمع زائران حرم حضرت معصومه(س) اظهار داشت: نباید شرایط طوری باشد که فرزند جرأت نکند به والدینش بگوید من زن و یا شوهر میخواهم.
وی با بیان اینکه در دینداری حیا وجود ندارد، افزود: در چنین شرایط سخت جامعه باید بیشتر به سمت سهلگیری در ازدواج جلو برویم ولی مع الأسف روز به روز جهیزیه و مهریهها بیشتر میشود.
این مفسر قرآن کریم ادامه داد: برخی فکر میکنند مهریه سنگین عامل قوام زندگی است در صورتی که بیشتر زندانیان غیرعمد ناشی از همین مهریههای زیاد است.
وی اضافه کرد: آمار طلاق در کشور تکاندهنده است و آمار ۲۰ تا ۲۵ درصدی به هیچ وجه در شأن کشور اسلامی نیست.
حجت الاسلام رفیعی گفت: یکی از گرفتاریهایی که گاهی در جامعه پیش میآید این است که فرد مؤمنی برای ازدواج سراغ دختری میرود که بدحجاب است و یا اهل ماهواره است و به نماز اهمیتی نمیدهد و یا برعکس که هر دو مضر است و در بسیاری از موارد به طلاق میرسد.
وی ادامه داد: قرآن میگوید زنان پاک برای مردان پاک و زنان خبیث را برای مردان خبیث بگیرید.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه قرآن دارای ظاهر و باطن است به آیهای از قرآن اشاره کرد و افزود: در این آیه منظور از ظاهر عبارت ماء معین، همین آب است که امروز وضعیت آن در کشور بسیار وحشتناک است و مشکل جدی داریم و خوب است همه مراعات کنند.
وی ادامه داد: البته باطن این آیه آن است که خبیث معاویه و اطرافیان و پیروان او هستند و طیب حضرت علی(ع) و شیعه او محسوب میشوند.
حجت الاسلام رفیعی در ادامه سلام کردن را از آداب ورود به خانه دیگران دانسته و تأکید کرد: ما گاهی جواب سلام بچهها را نمیدهیم ولی پیامبر میفرمود دوست دارم سلام کردن به کودکان سنت شود.
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