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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۱

جودو جایزه بزرگ مغولستان؛

محجوب به نشان برنز دست يافت / پایان کار ایران با دو برنز

محجوب به نشان برنز دست يافت / پایان کار ایران با دو برنز

با کسب مدال برنز جواد محجوب ، پرونده تیم دو نفره ایران در این دوره از رقابتها با کسب دو مدال برنز بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در روز پاياني رقابتهاي جايزه بزرگ مغولستان جودوکاران سنگین وزن به مصاف هم رفتند که تیم ایران در وزن ۱۰۰- کیلوگرم جواد محجوب را داشت.

وی دور نخست "تیمور بولات" از قزاقستان را با ضربه فنی شکست داد و سپس برابر"دامدنیسورن" از کشور میزبان با امتیاز "وازاری" صاحب پیروزی شد و به نیمه نهایی راه يافت. محجوب در مرحله نيمه نهايي مقابل "آرون وولف" از ژاپن نتيجه را واگذار كرد و به گروه بازنده رفت. 

این جودوکار کشورمان در این مرحله و در مبارزه ای که تنها ۳۱ ثانبه به طول انجامید "بایراسنخان" دیگر جودوکار مغولستانی را شكست داد و برنز گرفت. سعید ملایی هم روز گذشته در وزن ۸۱- کیلوگرم به نشان برنز دست پیدا کرده بود. 

تیم دو نفره کشورمان از فردا در یک اردوی تمرینی شرکت کرده و پس از آن به تهران باز می گردد.

کد مطلب 2852257

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