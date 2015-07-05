محجوب به نشان برنز دست يافت / پایان کار ایران با دو برنز

به گزارش خبرنگار مهر ، در روز پاياني رقابتهاي جايزه بزرگ مغولستان جودوکاران سنگین وزن به مصاف هم رفتند که تیم ایران در وزن ۱۰۰- کیلوگرم جواد محجوب را داشت.

وی دور نخست "تیمور بولات" از قزاقستان را با ضربه فنی شکست داد و سپس برابر"دامدنیسورن" از کشور میزبان با امتیاز "وازاری" صاحب پیروزی شد و به نیمه نهایی راه يافت. محجوب در مرحله نيمه نهايي مقابل "آرون وولف" از ژاپن نتيجه را واگذار كرد و به گروه بازنده رفت.

این جودوکار کشورمان در این مرحله و در مبارزه ای که تنها ۳۱ ثانبه به طول انجامید "بایراسنخان" دیگر جودوکار مغولستانی را شكست داد و برنز گرفت. سعید ملایی هم روز گذشته در وزن ۸۱- کیلوگرم به نشان برنز دست پیدا کرده بود.

تیم دو نفره کشورمان از فردا در یک اردوی تمرینی شرکت کرده و پس از آن به تهران باز می گردد.