ایجاد مجموعه هتل های گردشگری فرصتی برای جذب گردشگران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد وکیلی در جلسه کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان که در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد ایجاد مجموعه هتل های گردشگری را فرصتی مناسب برای جذب گردشگران دانست و افزود: باید نیازها و مشکلات سرمایه گذاران در این بخش مرتفع شود.

وی با بیان این مطلب که بعنوان دستگاه اجرایی باید به دنبال حل مشکلات سرمایه گذارن باشیم خاطرنشان کرد: اگر پارک آبی افتتاح و بهره برداری شود یک برند خوب برای منطقه است و این مجموعه در کشور از رتبه بالایی برخوردار خواهد شد.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر این نکته که همه مدیران دستگاههای اجرایی باید در زمینه رونق و توسعه گردشگری دغدغه داشته باشند، تصریح کرد: گردشگری محور توسعه استان است و میراث فرهنگی با حساسیت لازم باید در صدد حل مشکلات سرمایه گذاران باشد تا خدمات زیربنایی گردشگری در استان رونق گرفته و فعالیت جدی خود را آغاز کند.

وکیلی تاکید کرد: اگر در فرصت ۱۰ روزه اگر صندوق احیا کاروانسراهای کشور اقدامی برای احیاء و بازسازی کاروانسراها انجام نداد میراث فرهنگی اقدام به احیا کاروانسراهای موجود بعنوان یک مرکز گردشگری ومیراث فرهنگی انجام دهد.

وی از مدیر کل اقتصاد و دارایی و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری نیز خواست تمهیداتی در دستگاهها انجام شود که اهداء هدایا از صنایع دستی استان برای حمایت از آنان صورت پذیرد.

این مسئول ایجاد مجتمع های بین راهی در مسیر راههای استان مهم برشمرد و خواستار همکاری همه دستگاهها برای تامین امکانات زیر ساختی آنها خصوصا در مسیر شرق استان شاهرود به میامی و میامی به عباس آباد شد که در این مسیر با ایجاد توقف برای مسافرین وزائرین از مسائل و مشکلات جاده ای جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان نیز در این نشست ضمن اشاره به سرمایه‌گذاری بسیار زیاد صورت گرفته در بخش گردشگری، در خصوص مشکلات پروژه‌های این بخش اظهار داشت: سرمایه‌گذار پروژه مجتمع تجاری و گردشگری ققنوس با مشکل زمین برای پارکینگ مواجه بوده و به دلیل وجود بازارچه در جوار آن، قادر به احداث پارکینگ برای مجتمع روبه‌رو است.

حسین خواجه بیدختی با بیان اینکه پروژه هتل و پارک آبی سمنان نیز پیشرفت فیزیکی بسیار خوبی داشته است، ادامه داد: اما این پروژه با مشکل پارکینگ، آب مصرفی، دسترسی آسان عابران پیاده و عدم توقف وسایل حمل و نقل سنگین مواجه است.

وی با ابراز اینکه تمام مشکلات بخش‌های دیگر این مجموعه از قبیل گاز و برق رفع شده اما سرمایه‌گذار با اداره آب و فاضلاب در پرداخت هزینه آب به مشکل بر خورده است، گفت: در حال حاضر، این پروژه با مشکل خروجی فاضلاب نیز مواجه است چون آب مصرفی پارک آبی پس از مصرف ۶ ماه در هیچ بخشی قابل مصرف نیست و باید دفع شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: هتل بزرگ شهمیرزاد که هتلی ویژه و متمایز است و یکی از استانداردترین هتل‌های استان سمنان به شمار می‌رود، تاکنون ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته؛ اما در بخش تجهیزات داخلی نیاز به اعتبار ۲ میلیارد تومانی است.

خواجه بیدختی تصریح کرد: همچنین در روستاهای استان سمنان، مکان‌های اقامتی بسیاری تأسیس شده‌اند که می‌توان به خانه گل شهمیرزاد و نورخانه قلعه بالا بیارجمند شاهرود اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بازارچه‌های صنایع‌دستی در استان سمنان وجود ندارد و این امر موجب بروز مشکلات بسیاری شده است، گفت: برای این بازارچه در سمنان، مرکزی برای احداث مجموعه در نظر گرفته شده که پس از احداث آن، قابلیت استفاده تجاری از صنایع‌دستی را خواهد داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان در خاتمه بیان کرد: به تمام صنعتگران صنایع‌دستی، مکانی برای احداث کارگاه یا کارخانه از طرف این اداره کل واگذار می‌شود.

در این جلسه گزارش تعیین نقاط پیشنهادی مجتمع های بین راهی مشترک اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسط مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان ارائه شد