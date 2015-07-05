سعی کردیم میزبان خوبی برای مذاکرات باشیم/گفتگوها پیشرفت داشته است

خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: وزیر امور خارجه اتریش گفت: «از اینکه میزبان مذاکرات هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ هستیم بسیار خوشحالیم و امیدوارم که طی یکی دو روز آینده این مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد.»

«سباستین کورتز» که امروز در یک ضیافت ناهار میزبان خبرنگاران هسته ای حاضر در وین بود، در یک گفتگوی کوتاه با خبرنگار اعزامی مهر به وین ضمن تاکید بر مناسبات خوب با تهران، اظهار امیدواری کرد که با رفع اختلافات و حصول توافق هسته ای، شرایط بهتری برای گسترش روابط میان دو کشور به وجود آید.

وی با بیان اینکه شواهد امر نشان دهنده پیشرفت خوب در مذاکرات است، گفت: «ما در اتریش سعی کردیم میزبان خوبی برای مذاکرات باشیم و امیدوارم که چنین بوده باشد.»

لازم به ذکر است که وزارت خارجه اتریش امروز ظهر تمامی خبرنگاران حاضر در مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ را به ناهار دعوت کرده بود، در حین صرف ناهار در میان آنها حاضر شد و عکس یادگاری گرفت.