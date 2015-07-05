دید افقی در خراسان جنوبی به ۵۰ متر کاهش یافت/تداوم گرد و غبار

علیرضا خندان رو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان در طول ۲۴ ساعت گذشته، اظهار کرد: وزش بادهای خیلی شدید، گرد و خاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا به خصوص در نیمه شرقی استان پدیده غالب استان در طول ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین کاهش دید در این مدت مربوط به شهرستان سربیشه بوده است، بیان کرد: وزش بادهای شدید در روز گذشته سبب شد که دید افقی در مسیر نهنبدان به سربیشه حتی تا ۵۰ متر نیز کاهش پیدا کند.

وزش بادهای شدید با ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت

به گفته مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیشترین سرعت بادهای ثبت شده در این مدت مربوط به بیرجند با ۱۱۵ کیلومتر در ساعت بوده است.

خندان رو با بیان اینکه در چند روز آینده نیز وزش بادهای نسبتا شدید در برخی از ساعات روز را در استان خواهیم داشت، گفت: وزش بادهای شدید و گرد و خاک تا اواخر هفته در استان ادامه دارد و از روز پنجشنبه شاهد کاهش این بادها در استان خواهیم بود.

وی عنوان داشت: به لحاظ دمایی نیز بیشترین دمای ثبت شده در طول ۲۴ ساعت گذشته مربوط به شهرستان طبس با ۴۶ درجه سانتی گراد بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی، سربیشه با حداقل دمای ۱۹ درجه را خنک ترین شهر استان در طول این مدت عنوان کرد و افزود: همچنین در این مدت، دمای بیرجند نیز ۳۷ درجه سانتی گراد به ثبت رسیده است.

روزداری مردم طبس در گرمای ۴۷ درجه بالای صفر

خندان رو با اشاره به کاهش دمای بیرجند طی امروز و فردا، بیان داشت: در حال حاضر دمای بیرجند ۳۶ درجه است که در روز آینده نیز به ۳۵ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

وی با اشاره به گرمی هوا در روزهای ماه مبارک رمضان، گفت: حداکثر دمای ثبت شده در این ماه مربوط به شهرستان طبس با ۴۷ درجه سانتی گراد بالای صفر بوده است.