  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۹

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

تشکیل دهیاری ها افزایش خدمت رسانی به روستاییان را در پی داشته است

تشکیل دهیاری ها افزایش خدمت رسانی به روستاییان را در پی داشته است

تبریز- معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: تشکیل دهیاری ها افزایش خدمت رسانی به روستاییان را در پی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران به مناسبت روز شهرداری و دهیاری اظهار داشت: هم اکنون هزار و ۷۰۸ دهیاری در سطح استان فعالیت می کنند و ۳۰ درصد از مردم استان نیز روستانشین هستند.

وی ادامه داد: با ایجاد دهیاری شاهد افزایش خدمت رسانی در روستاها هستیم و این امر سبب شده است تا دولت نیز از فعالیت این دهیاری ها حمایت لازم را داشته باشد.

پورمهدی با تاکید بر حمایت همه جانبه دولت از دهیاری ها گفت: با توجه به مدیریت منسجمی که دهیاری ها در روستاها به وجود آورده اند هم اکنون تقویت این نهاد مدنظر دولت قرار گرفته است.

وی افزود: در طول سال گذشته ۲۵۰ کیلومتر از راه های روستایی آسفالت و روسازی شدند و از سوی دیگر خدمات زیربنایی خوبی به روستاها از قبیل خدمات بهداشت و درمان ارائه شده است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه باید به فکر تعریف شغل های جدید در روستاها باشیم، گفت: از سوی دیگر اندکی توجه به تحولات رخ داده، این امر را گویا می سازد که اداره سنتی روستاها در جامعه کنونی پاسخگوی نیازها نیست و باید به فکر روش های جدید باشیم.

کد مطلب 2852271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • دلسوز روستای دیزج علیای مرند ۱۶:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
      0 0
      پاسخ
      روستای دیزج علیا مرند با جمعیت نزدیک به پنج هزار نفر در کنار دانشگاه آزاد اسلامی مرند قرار دارد بعلت کمبود اعتبار عمرانی کار اساسی صورت نمی گیرد کتابخانه و سالن ورزشی نیست اسفالت در کوچه ها نیست اسفالت راه اصلی دیزج علیای مرند فرسوده از بین رفته است جوانان با کدام جاذبه در روستا بمانند ؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها