تشکیل دهیاری ها افزایش خدمت رسانی به روستاییان را در پی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران به مناسبت روز شهرداری و دهیاری اظهار داشت: هم اکنون هزار و ۷۰۸ دهیاری در سطح استان فعالیت می کنند و ۳۰ درصد از مردم استان نیز روستانشین هستند.

وی ادامه داد: با ایجاد دهیاری شاهد افزایش خدمت رسانی در روستاها هستیم و این امر سبب شده است تا دولت نیز از فعالیت این دهیاری ها حمایت لازم را داشته باشد.

پورمهدی با تاکید بر حمایت همه جانبه دولت از دهیاری ها گفت: با توجه به مدیریت منسجمی که دهیاری ها در روستاها به وجود آورده اند هم اکنون تقویت این نهاد مدنظر دولت قرار گرفته است.

وی افزود: در طول سال گذشته ۲۵۰ کیلومتر از راه های روستایی آسفالت و روسازی شدند و از سوی دیگر خدمات زیربنایی خوبی به روستاها از قبیل خدمات بهداشت و درمان ارائه شده است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه باید به فکر تعریف شغل های جدید در روستاها باشیم، گفت: از سوی دیگر اندکی توجه به تحولات رخ داده، این امر را گویا می سازد که اداره سنتی روستاها در جامعه کنونی پاسخگوی نیازها نیست و باید به فکر روش های جدید باشیم.