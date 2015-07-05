مصوبه مساعدت به حوزه علمیه یزد تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس زارع، پیش از ظهر امروز در جلسه علنی شورای شهر یزد با انتقاد از برخی اخبار منتشر شده در مورد تصویب مساعدت ۲۰۰ میلیونی اعضای شورای شهر به حوزه علمیه یزد، اظهار داشت: این خبر کذب است و پیگیری حقوقی در این زمینه انجام می شود.

وی با اشاره به ارتباط خوب رسانه ها با شورای شهر یزد بیان کرد: متاسفانه برخی خبرنگاران و رسانه ها اقدام به انتشار مطالب غیرواقعی و ساختگی می کنند که این امر سبب ایجاد فاصله بین اعضای شورا و خبرنگاران می شود.

زارع با اشاره به اینکه ساختمان حوزه علمیه یزد موقوفه است، عنوان کرد: متاسفانه سال گذشته ۹۰ میلیون تومان با پافشاری های بسیار از جانب شورا به حوزه‌ های علمیه شهر یزد کمک شد که در سال ۹۴ هیچ کمکی به این حوزه ‌ها نشد و یکی از خبرنگاران با درج این جمله که ۲۰۰ میلیون تومان به حوزه‌های علمیه از جانب شورا کمک مالی شده و اعلام کرده که این مقدار کمک مالی از مصوبات شورا بوده، کذب است.

شورای شهر از طریق اداره حقوقی پیگیر اکاذیب منتشر شده است

وی تصریح کرد: شورای شهر از طریق اداره حقوقی پیگیر اینگونه مطالب که به دروغ منتشر می شود، هستیم و خبرنگاری که این مطلب را عنوان کرده باید در این زمینه پاسخگو باشد.

سید محمدعلی پاکنژاد، دیگر عضو شورای اسلامی شهر یزد نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از دیدار خانواده شهدای هفتم تیر با مقام معظم رهبری اظهار داشت: خانواده شهیدان پاکنژاد نیز در این دیدار حضور داشتند و از رهنمودهای مقام معظم رهبری بهره‌ مند شدند.

سید محمدرضا مدرسی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به دغدغه‌ های موجود در زمینه رفع مشکلات شهر یزد اظهار داشت: پارکهای سطح شهر یزد به ویژه پارک شادی به عنوان مجموعه شهربازی، امکانات مناسبی ندارند.

شورای شهر مطالبات شهرداری را به شکل جدی از مسکن و شهرسازی پیگیری کند

وی همچنین عدم استفاده از پارکینگ ‌های شهرداری در سطح شهر و مشکلات نور و فضای سبز میدان حج و بسیاری دیگر از مشکلات کوچک و بزرگ موجود در سطح شهر را تشریح کرد و خواستار تلاش برای رفع این مشکلات و کمبودها شد.

مدرسی همچنین خواستار پیگیری مطالبات شهرداری از مسکن و شهرسازی شد و افزود: این مهم باید از سوی شورا جدی گرفته شود تا هر چه سریعتر شاهد حل این مشکلات باشیم.

طرح اجرای تقاطع غیرهمسطح میدان خاتمی یزد آماده اجراست

شهردار یزد نیز در این جلسه در مورد سئوالات مطرح شده در مورد طرح گسترش امامزاده جعفر (ع) یزد اظهار داشت: این طرح مشاور دارد و با هماهنگی دستگاه های مرتبط نظیر میراث فرهنگی، اوقاف و امور خیریه و ... طرح های خود را به شهرداری ارائه می دهد و شهرداری نیز با توجه به این طرح، کار تملک اراضی را آغاز می کند.

محمدرضا عظیمی زاده در مورد اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح میدان خاتمی نیز بیان کرد: طرح این میدان آماده است و هیچ مشکلی برای اجرای پروژه وجود ندارد اما متاسفانه ضرورت اجرای این پروژه در شورای ترافیک استان با مخالفت روبرو شده است.