مسیر راهپیمائی روز جهانی قدس در بوشهر/ سخنرانی سرلشکر صفوی

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله شفیعی ظهر یکشنبه در نشست برنامه‌ریزی برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در استان بوشهر اظهار داشت: راهپیمایی روز جهانی قدس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و چشم جهان به حرکت مسلمانان در این روز است.

وی به اهمیت بالای برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس اشاره کرد و ادامه داد: حضور گسترده و پرشور مردم در این روز پیام‌های مختلفی را برای جهان دارد و موجب یاس و ناامیدی دشمنان اسلام و باعث خوشحالی مسلمانان و مظلومان می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس در بوشهر ساعت ۱۱ صبح از مقابل بانک صادرات خیابان امام(ره) آغاز و تا مصلای نماز جمعه ادامه دارد.

وی، سرلشکر رحیم صفوی را به عنوان سخنران راهپیمائی روز قدس بوشهر معرفی کرد و افزود: راهپیمایی روز جهانی قدس به عنوان مظهر اتحاد جهان اسلام علیه رژیم صهیونیستی است.

شفیعی ادامه داد: روز جهانی قدس امسال ۲۶ تیرماه ثبت شده اما با توجه به اینکه احتمال دارد ماه مبارک رمضان ۲۹ روزه باشد و جمعه ۲۶ تیر عید فطر اعلام شود، مراسم روز جهانی قدس یک هفته جلوتر یعنی در ۱۹ تیرماه برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با دعوت از مردم استان بوشهر برای حضور در این راهپیمایی، گفت: مردم استان بوشهر همچون گذشته حضوری باشکوه و پرشور در این راهپیمایی خواهند داشت.